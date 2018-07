Sporting Cristal "visita" a San Martín , este miércoles, en el estadio Alberto Gallardo. El partido, por la fecha 10 del Torneo Apertura, ha sido programado a la 1:15 p.m. El técnico celeste Mario Salas criticó el horario y pidió respeto para el hincha en conferencia de prensa.



"El campeonato es desgastante, estamos jugando cada tres días, hay que considerar los viajes, dónde se juega, para que el espectáculo sea mejor, hay que respetar al hincha. Mañana jugamos un partido importantísimo a la 1 de la tarde, un día laboral, ¿quién va a ir a ver ese partido?", cuestionó.

Además, el DT de Sporting Cristal extendió su crítica al fútbol peruano: "El Mundial ya pasó, la selección va a ser mejor si los clubes y el campeonato son mejores. Lo que pasa con Sport Rosario es grave, cómo no van a recibir su sueldo los jugadores. No corresponde que los clubes no tengan canchas de entrenamiento, que no tengan agua caliente. Partamos por mejorar ese tipo de cosas".

Sporting Cristal pelea en la parte de alta de la tabla de posiciones del Torneo Apertura, mientras que la Universidad San Martín marcha en el penúltimo lugar, sin partidos ganados.

Sobre el momento que atraviesa el equipo albo, el DT chileno agregó: "Ya nos hemos enfrentado dos veces. Entendemos que no está pasando un buen momento pero sabemos que tiene buenas individualidades y un buen colectivo, no podemos quedarnos en lo que es el presente de San Martín".