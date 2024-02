Los tarmeños dieron la sorpresa y se adelantaron en el marcador, justo después de esas dos que ‘Caute’ se había perdido. No obstante, antes del descanso, la goleada 6-2 inició con el charrúa. El ’9′ aprovechó un error de la defensa dentro del área, nunca dejó de mirar el balón y puso el empate transitorio. Y tras del descanso, volvió a ubicarse bien para seguir un contraataque rimense y empujar la pelota de pecho; su triplete llegó luego de un centro y darle dirección al balón para su ‘hat-trick’.

Tres anotaciones que grafican lo importante y letal que puede ser Cauteruccio, un delantero que mantiene un buen número de goles y tiene características de definidor. Justamente, lo que Cristal había extrañado . Y es que en los últimos años, los ‘9′ que llegaron no convencieron al hincha (el último fue Emanuel Herrera), les costaba concretar las ocasiones que tenían y hubo partidos donde no sumaron puntos por fallar goles. ‘Caute’ tiene la responsabilidad de dejar atrás esa ‘mochila’.

Números de Cauteruccio en los últimos años Partidos Minutos Goles Asistencias Independiente - 2023 38 2623′ 12 2 Aldosivi - 2022 29 2436′ 15 3 Estudiantes / Aldosivi - 2021 35 2559′ 13 3

¿Cómo les fue a los últimos delanteros?

Brenner Marlos

El brasileño jugó el año pasado en Cristal y a pesar de marcar, no pudo convencer del todo al hincha. Le costó siete partidos anotar su primer gol con la ‘Celeste’ y tras ello mantuvo una participación constante en el marcador, ya sea anotando o asistiendo. Sin embargo, en el Clausura, sufrió una lesión que le quitó la regularidad y ritmo con el que venía, por lo que en la recta final su participación no fue la esperada.

Números Partidos Minutos Goles Asistencias Brenner Marlos 42 2790′ 15 4

John Jairo Mosquera / Joffré Escobar

El colombiano llegó a inicios del 2022 por pedido de Roberto Mosquera, quien lo conocía del fútbol boliviano. Sin embargo, su fichaje fue lamentable, y se terminó yendo en mayo luego de estar fuera de forma y no haber mostrado crédito alguno como delantero. Tras su salida, Cristal le quedó reforzarse a mitad de año con Joffré Escobar. El ecuatoriano venía de la San Martín, marcó un par de goles, pero no convenció a los hinchas ni a los directivos.

Números Partidos Minutos Goles Asistencias Jhon Jairo Mosquera 6 185′ - - Joffré Escobar 18 621′ 4 -

Marcos Riquelme

El argentino llegó en 2021 con un gran cartel desde Bolivia, pero no trascendió como hubiese querido en tienda rimense. Riquelme sufrió lesiones constantes durante la temporada que le quitaron regularidad y ritmo. Se perdió muchos partidos por ello y sus números no fueron los mejores como delantero. A final de la campaña, se fue de la institución.

Números Partidos Minutos Goles Asistencias Marcos Riquelme 26 1650′ 7 3

Emanuel Herrera

Es el último gran delantero que ha tenido Cristal en los últimos tiempos. A pesar de que en 2019 sufrió una dura lesión que lo marginó casi toda la temporada en 2020, volvió con todo. En aquella campaña, Herrera fue clave en la obtención del título para los rimenses (el último hasta la fecha), siendo goleador de los celestes y máximo artillero del torneo.

Números Partidos Minutos Goles Asistencias Emanuel Herrera 34 2878′ 20 9

Cristian Palacios

El delantero uruguayo llegó en 2019 para alternar el puesto de delantero con Emanuel Herrera; no obstante, con la lesión del argentino, Palacios tuvo que ser titular casi toda la temporada, cumpliendo de manera correcta debajo del arco. El ‘Chorri’, como se le llamaba, aportó goles importantes en el torneo local, lo mismo que a nivel internacional, en Libertadores y Sudamericana.

Números Partidos Minutos Goles Asistencias Cristian Palacios 48 3405′ 20 3

Opinan sobre el tema

A raíz del auspicioso debut de Cauteruccio con los rimenses, Depor conversó con tres periodistas y un exjugador identificado con Cristal, quienes dieron sus impresiones sobre cómo vieron al uruguayo y cuán crucial puede ser esta temporada con el equipo de Enderson Moreira.

Julinho, exdelantero de Cristal: “Siempre la expectativa del hincha es muy grande con los jugadores que debutan, para ver si los jales valieron la pena y más con el ‘9′. Cuando un ‘9′ anota un gol en su primer partido, gana confianza. Imagínate tres goles, es el debut soñado . Los delanteros esperan tres o cuatro fechas para anotar su primer gol y Cauteruccio ya anotó tres, tuvo cinco pelotas y metió tres. Ya demostró ser un ‘9′ de área, maduro con mucha capacidad y mentalmente fuerte. Cristal siempre es un equipo goleador y el ‘9′ tiene que meter muchos goles. Últimamente, no hemos tenido mucha suerte con los ‘9′, no llenaron la expectativa, pero Cauteruccio ya arrancó con el pie derecho y ya marcó la diferencia, no es fácil hacerlo en el primer partido”.

Michael Succar, periodista de Movistar Deportes: “Creo que Cauteruccio ha tenido un muy buen debut, es un ‘9′ con trayectoria, con un pasado que comprueba la cantidad de goles que puede marcar por temporada, que es un goleador de área y con vigencia. Si el equipo juega bien, le va a dar un montón de pelotas de gol. Pienso que es un delantero que va a hacer un montón de goles. Creo que va a estar a la altura, es un especialista en el área, con experiencia y encaja en el estilo de Cristal, que tiene grandes habilitadores. Su pasado reciente en Independiente nos dice que tiene grandes chances de convertirse en un goleador que hace rato no tenía Cristal. Es un ‘9′ que, por trayectoria, despierta más entusiasmo y expectativa que Brenner, Riquelme y los últimos delanteros que ha traído Cristal”.

Vicente Cisneros, comentarista de GOLPERU: “Los tres goles de Cauteruccio son de un nueve finalizador de jugada, de buen desmarque corto en el área. El hincha puede ilusionarse en la medida que el equipo juegue para él, ya que Cristal careció, desde la salida de Emanuel Herrera, de un goleador que termina lo que el equipo genere en ataque. Cauteruccio es perfecto para terminar la construcción ofensiva en gol. Tiene la experiencia y sabe moverse en el área rival. Desde Enmanuel Herrera, no veo un gran nueve en Cristal, él hizo 40 goles en el 2018; 20, en el 2020″.

Denilson Barrenechea, periodista de ‘A Presión’: “Considero que puede ser decisivo dependiendo de lo que requiera el partido. Cauteruccio es un delantero que puede jugar muy bien de espaldas aunque no es su mejor herramienta, también tiene una buena conexión con sus compañeros, suele jugar hacia las bandas. Tiene esa habilidad que otros delanteros que tuvo Cristal, después de Emanuel Herrera, no tenían y eso es maña, astucia para poder hacerse el espacio. Cauteruccio es un delantero con mucha jerarquía, pero eso no te asegura que sea un éxito, vamos a tener que esperar. No está a su 100% dentro de lo físico, porque llegó último a la pretemporada , pero igual puede desempeñarse de la mejor manera posible, Por currículum, es de los mejores refuerzo que ha traído Cristal en los últimos años”.





