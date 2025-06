No llegan refuerzos, pero sí salidas. Sporting Cristal podría desprenderse de otro futbolista de su plantilla que no cumplió las expectativas y llegó a principios de año. Se trata de Misael Sosa, por quien el cuadro celeste pagó 250 mil dólares a Deportivo Maipú, del ascenso en Argentina, con el deseo de que repita el rendimiento de Santiago González en su primera temporada en el Rímac. Sin embargo, el rendimiento no fue el esperado y ahora podría salir a préstamo.

“Si el cupo extranjero es para el mediocampista ofensivo Juan José Pérez, el nombre del extremo argentino Misael Sosa interesa a préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata. Tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales de 2027. En Argentina, se destacó en Deportivo Maipú”, tuiteó el periodista Nico Martínez.

De hecho, al tener contrato por dos años y medio más en La Florida, la salida a préstamo se podría negociar con el deseo de que Sosa pueda relanzar su carrera en Argentina y luego pueda acordarse una venta o una opción de compra para recuperar el monto invertido.

Misael Sosa llegó a Sporting Cristal procedente del Deportivo Maipú. (Foto: Sporting Cristal)

Misael Sosa llegó al Rímac tras un gran 2024 en la Segunda División de Argentina, donde marcó 11 goles en 34 partidos con Deportivo Maipú y se convirtió en una de las figuras del ascenso en su país. Por ello, Sporting Cristal se interesó de inmediato y compró su pase.

Sin embargo, con el cuadro celeste no pudo repetir dichas actuaciones y de momento sus números están lejos de ser positivos este año: apenas dos goles en 17 partidos (14 por Liga 1 y tres por Copa Libertadores). De hecho, sus únicos tantos fueron en el torneo local.

Si se concreta, sería la segunda salida de un futbolista extranjero en esta temporada para Sporting Cristal, luego de que el uruguayo Franco Romero se despidió del club de manera anticipada: su contrato finalizaba a fines de junio, pero se marchó antes de tiempo por bajo rendimiento.

En cuanto a fichajes, todavía el panorama no está nada claro. Suena el nombre de Miguel Araujo, pero la operación podría enfriarse debido a que el defensa también maneja otras opciones. Julio César Uribe, Director General de Fútbol, adelantó que pidió cuatro refuerzos en consenso con el DT Paulo Autuori, pero todavía no hay novedades.

Franco Romero estuvo muy lejos de reemplazar a Ignacio da Silva en la zaga de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer por 3-1 ante Los Chankas, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 29 de junio desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la Depor.

