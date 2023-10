A falta de dos fechas, Sporting Cristal tiene prohibido tropezar por si quiere ganar el Clausura. Con 33 puntos marcha tercero, a dos del líder Universitario. No hay margen de error, pero para lograr el objetivo tienen que estar los mejores, claramente uno de ellos es Joao Grimaldo. Seis goles y seis asistencias en la Liga 1 Betsson 2023, siendo indiscutido en el ‘11′ de Tiago Nunes y el Sub 23 más influyente del campeonato. El extremo ya dejó atrás el chip de la selección donde, injustamente, fue expuesto por unas declaraciones de Juan Reynoso: “No está para sostener 60 minutos”. De hecho, tiene sabor a revancha y quiere demostrar. Pero eso está en duda. Innecesariamente, Grimaldo jugó el miércoles –un día después del duelo ante Argentina– un amistoso de práctica ante el descendido Cantolao en La Florida y terminó golpeado. Fue revisado por los fisioterapeutas y hoy su presencia este domingo en Cusco es una incógnita, algo que merma las chances de ataque de los ‘cerveceros’ contra Cienciano.

En el Rímac se encendieron las alarmas. Con la finalidad de que sus seleccionados nuevamente se pongan el chip de la Liga 1 Betsson, donde el único objetivo es ganar las dos fechas que restan y pelear por el Clausura, Tiago Nunes le dio minutos a Joao Grimaldo –tras 45 minutos de intenso nivel ante Argentina– en un amistoso que se jugó el miércoles contra Cantolao en La Florida. Más allá de que el equipo ganó rodaje para visitar el domingo a Cienciano, también surgió un dolor de cabeza. Grimaldo, uno de los celestes más influyentes en la temporada, sufrió un golpe y terminó en muletas, algo que produjo que fuera revisado en el tópico por los fisioterapeutas. La tensión crece más aún porque el extremo no habría evolucionado y hoy es duda contra el 'Papá'. El tiempo apremia y los hinchas 'cerveceros' ya comienzan a cuestionar el amistoso que realizó 'SC' en la previa de un duelo tan importante, además, contra un equipo que no se juega nada y descendido como Cantolao. En fin, los rumores siempre están, pero lo cierto es que Nunes tendrá que mover su pizarra por si Grimaldo sale de la lista de convocados para viajar a Cusco. Lleva seis tantos y seis asistencias con 'SC', siendo el Sub 23 más influyente de la Liga 1 Betsson 2023, y el equipo claramente lo necesita. En La Florida prenden velas y tratan de recuperarlo cuanto antes. Una buena decisión de Nunes, a diferencia que con Grimaldo, fue que Yoshimar Yotún no jugó ese partido de práctica ante el 'Delfín'. El comando técnico decidió darle el día libre al volante, que venía de una intensa fatiga con la bicolor. Disputó los 180 minutos ante Chile y Argentina, y la decisión era que llegue de la mejor forma para visitar a Cienciano. Las estadísticas hacen soñar que 'SC' puede salir vivo de los casi 3400 metros de altura de Cusco. El año pasado ganó 1-0 con tanto de Irven Ávila. En total, suma tres triunfos al 'hilo' ante el 'Papá' por el torneo. Ignácio, la buena noticia Él no podía faltar sobre todo en un momento donde Cristal se juega el todo o nada. La visita del domingo a Cusco debe de ser el partido más importante del año para 'SC'. Si pierde le dice adiós al título del Clausura, y claro que se necesita a Ignácio Da Silva en la zaga. El brasileño arrastraba una molestia muscular en la última semana, pero finalmente ayer se confirmó que su presencia en Cusco no corre mayor peligro. Será titular junto a Gianfranco Chávez, y además confirmando que es uno de los jugadores celestes con más presencia en el año en el torneo (30 duelos, todos de titular). Otro dato no menor y que es sello de garantía es que Ignácio estuvo presente en los seis partidos sin perder que registra 'SC' en ciudades de altura en esta Liga 1 Betsson (dos victorias y cuatro empates). Solo faltó en la goleada 4-1 contra Cusco FC debido a acumulación de amarillas, y donde claramente los celestes carecieron de solidez defensiva, por lo que se hizo extrañar al máximo. El domingo, contra el 'Papá', sale a mantener esta tendencia.

