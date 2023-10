Si bien para algunos sacar un punto en los primeros cuatro partidos estaba dentro del presupuesto, por cómo había sido el inicio de la eliminatoria pasada, las formas ahora son diferentes. La bicolor no convence, no genera jugadas de peligro, no se halla con el balón, y gran parte de la responsabilidad es asumida por Reynoso. El técnico de la selección ha tenido más errores que aciertos hasta el momento y si no se da un giro de timón la situación no tiene por dónde mejorar.

Los aciertos de Reynoso

El debut de Grimaldo

Dentro de lo que se puede rescatar de este arranque eliminatorio al mando de Reynoso es sin duda el debut de Joao Grimaldo en la selección mayor. El técnico le dio la confianza de ponerlo por primera vez ante Brasil como una pieza de recambio y, luego de unos minutos de adaptación, el extremo de Cristal se soltó y jugó con esa frescura.

Grimaldo no tuvo muchas jugadas de peligro, pero sí una donde en velocidad se sacó a dos brasileños y la jugada terminó en falta. Su segunda aparición fue ante la campeona del mundo y también demostró sus mismas cualidades, encarando siendo vertiginoso.

Joao Grimaldo y su debut ante Brasil (Video: ATV)

El debut de Zanelatto

Cuando faltaban pocos minutos para el partido ante Argentina, el nombre de Franco Zanelatto sorprendió a todos al verlo dentro de la lista de titulares. El extremo íntimo no había tenido minutos previos, pero Reynoso apostó por él y fue su único acierto de esa noche.

Zanelatto no le pesó la camiseta, ni sintió los miedos del debut, jugó desenfadado y fue uno de los pocos que se atrevió siempre a pedir el balón, picar al espacio y moverse por todo el ataque, dándole un par de problemas a Molina. El importante trajín que hizo lo terminó agotando antes de la hora de juego, pero dejó buenas sensaciones para el futuro

Franco Zanelatto disputando un balón con De Paul. (Giancarlo Avila/@photo.gec)

Los errores de Reynoso

El estilo de juego

Reynoso tiene más de un año en el cargo, ha tenido giras por Europa y Asia, amistosos para ir perfeccionando lo que quiere; sin embargo, en cuatro partidos eliminatorios, la selección aún no tiene un estilo claro de juego. El equipo no triangula, no se asocia en la mitad de la cancha, da la sensación de que le cuesta tener el balón.

La ausencia de un generador se siente y el equipo solo apela a pelotazos largos, pero con un Paolo Guerrero lejos de su mejor versión, los rebotes no son capturados por los nuestros y pasamos más tiempo corriendo por el balón que teniéndola. Un estilo que le cuesta a la bicolor, que históricamente estuvo asociada al buen toque de balón.

Plan ultradefensivo

Para nadie es un secreto que Reynoso prioriza la defensa por encima del ataque, siempre optó por esa fórmula en todos sus equipos. Sin embargo, a la selección le está costando plasmar su idea de juego. No estamos siendo sólidos atrás y la poca propuesta ofensiva nos está pasando factura, cero goles, cero remates al arco, siendo la única selección de estas Eliminatorias que no tiene gol a favor.

En los tres primeros partidos, apelamos a defendernos a ultranza y la fórmula, salvo ante Paraguay, no resultó, perdimos 1-0 contra Brasil, 2-0 contra Chile. Ante Argentina intentamos ser más ofensivos, pero de igual manera, se exhibió la poca solidez atrás con un doblete de Messi.

Pecó de terco

Hay jugadores que en pasados procesos dejaron de ser llamados y otros al que les costó arrancar de titular un partido eliminatorio. Reynoso decidió darles nuevas oportunidades, pero de vuelta dejaron dudas. Apostó por Carlos Ascues, Andy Polo, Anderson Santamaría, Christofer Gonzales y, en el último partido, por Nilson Loyola.

Ascues fue una de sus sorpresas en la primera lista, y aunque solo entró en los descuentos ante Paraguay, su llamado generó polémica. Los demás sí tuvieron mayor protagonismo con él, pero con actuaciones opacas. Andy Polo, tanto por izquierda como por derecha, ha tenido nivel, le ha costado marcar, hacer el ida y vuelta y en ataque ha tenido poca lucidez, pese a ello, Reynoso siguió intentando con él.

Lo mismo con ‘Canchita’ Gonzales, quien debió ser el jugador que conecte la mitad de la cancha con el ataque, tuvo la responsabilidad de generar las jugadas de selección, pero no ha estado dando la talla. Reynoso siguió confiando en él hasta el último partido que tuvo que ser desconvocado por lesión. Lo mismo que Santamaría, quien había dejado de ser llamado desde 2021, pero el ‘Cabezón’ lo volvió a citar.

Marcos López anotó en propia puerta el 2-0 de Chile sobre Perú. (Video: Movistar Deportes)

Paradójicamente, tuvo responsabilidad en el segundo gol de Chile luego de que lo sacaran con el cuerpo con mucha facilidad. Y ante Argentina, tuvo una marca pasiva frente a Enzo Fernández, previo al 1-0. Para el doblete de Messi, quedó enganchado en la trampa del offside y de ahí se generó el tanto de ‘Lio’. Otro caso es de Loyola, titular en el último partido, pese a que en Cristal es suplente de Pasquini.

Lectura eficaz de los partidos

La sensación de que Reynoso está teniendo una lectura equivocada en varios partidos es notoria. Salvo ante Paraguay, el resto de encuentros no tuvieron un buen planteamiento ni replanteo. Contra Brasil sí tuvimos una clara propuesta defensiva, anulando a varios jugadores de la ‘Canarinha’; sin embargo, una desatención al final nos costó caro.

Frente Chile estuvimos timoratos y sin ninguna propuesta ofensiva clara y luego del 1-0, recién Reynoso apostó por jugadores de ataque como Bryan Reyna. Mientras que contra Argentina, cuando se debía jugar más cauto como ante Brasil, se terminó intentado jugarle de igual a igual, al golpe por golpe y en menos de 45′, Messi nos firmó un doblete.

El planteamiento de Chile debió ser agresivo como contra Argentina y viceversa. Por si fuera poco, el replanteo ante la ‘Albiceleste’ dejó muchas dudas, con hasta cuatro cambios de arranque y sacando a Guerrero para carecer de un ‘9′ de área. Puso a Reyna y Grimaldo con la excusa de que solo están para 60′, pero no optó mejor por ponerlos de arranque y, según su versión, sacarlos antes de la hora de juego.

La palabra de Reynoso sobre Grimaldo y Reyna. (Video: Movistar Deportes)

La lista de jugadores

Otro problema que Reynoso está teniendo es la elección de la lista final de jugadores para los partidos. No solo está fallando en la escogencia de algunos titulares, también en a quienes deja afuera. Puntualmente, los casos de Oliver Sonne y Piero Quispe, dos de los que la hinchada tenía más expectativa de verlos anet Argentina.

Sonne, con todo lo que abarcó la agilización de sus trámites, y cómo fue el mandado a poner el ‘pecho’ luego del 2-0 ante Chile quedó fuera de la nómina ante la ‘Albiceleste’ por decisión técnica. “Recién lo pudimos ver a Oliver y en el análisis vimos que otros estaban mejor para este partido”, fue la justificación del técnico.

Lo mismo con Piero Quispe, quien pudo darle otro juego al equipo dado sus condiciones con el balón, pero Reynoso optó por otros jugadores. “Lo de ‘Pierito’ es que vimos a otros mejor, practicamos en algún momento con Jairo Concha y Sergio Peña y los vimos bien. Ellos están en la posición en la que está ‘Pierito’ y decidí por ellos”, dijo.

Los deja mal parados

La conferencia de prensa de Reynoso post partido ante Argentina dejó varios firmados, pero en especial la forma cómo calificó las actuaciones de sus jugadores. Para muchas personas ligadas al fútbol, no era algo ética salir a hablar de la forma en que lo hizo, pero el técnico no lo pensó dos veces y terminó exponiendo a Guerrero, Reyna, Grimaldo y demás jugadores del torneo local, en lugar de protegerlos.

A Guerrero lo sacó por “falta de movilidad” e hizo hincapié en el rendimiento de Grimaldo, Reyna, dos de los jugadores más desequilibrantes del equipo. “Lastimosamente, Bryan Reyna y Joao Grimaldo no están ni para sostener 60′. Esa es la carencia que nos da la liga local. Lo vimos con Franco Zanelatto, en el minuto 50 estaba liquidado. El plan era desgastar con Polo y Franco, para luego aprovechar con otra chispa los espacios”, sostuvo.

Juan Reynoso se reunió con Jairo Concha y Bryan Reyna (Video: Fútbol en América)

¿Cuántos jugadores utilizó?

En estos cuatro partidos, Reynoso utilizó a 25 jugadores en total, la mayoría nombres ya conocidos de procesos anteriores y solo dos (Grimaldo y Zanelatto) realizaron su debut con la selección peruana. Las grandes listas con jugadores del torneo local en ambas fechas dobles terminaron siendo microciclos sin sentido, pues puso siempre a los mismos.

Jugadores Posición Pedro Gallese Arquero Miguel Trauco Defensa Marcos López Defensa Nilson Loyola Defensa Aldo Corzo Defensa Luis Advíncula Defensa Luis Abram Defensa Miguel Araujo Defensa Carlos Zambrano Defensa Anderson Santamaría Defensa Carlos Ascues Defensa Yoshimar Yotún Mediocampista Renato Tapia Mediocampista Pedro Aquino Mediocampista Wilmer Cartagena Mediocampista Sergio Peña Mediocampista Christofer Gonzales Mediocampista Jesús Castillo Mediocampista André Carrillo Delantero Franco Zanelatto Delantero Bryan Reyna Delantero Joao Grimaldo Delantero Paolo Guerrero Delantero Raúl Ruidíaz Delantero Alex Valera Delantero

¿A quiénes llamó y no hizo jugar?

De sus listas oficiales y sin contar a los dos arqueros suplentes, Reynoso llamó y no hizo jugar a nueve jugadores, dentro de esa nómina los principales nombres que resaltan son los de Alexander Callens, Oliver Sonne y Piero Quispe. El central de AEK Athenas fue una de las grandes ausencias, pues no ha tenido minutos en estas Eliminatorias, pese a que la anterior fue uno de los fijos de Gareca.

“Llegué con una molestia y me impidió estar en el primer partido, luego ya tenía algunos entrenamientos, pero a las finales hay que poner al que está al ciento por ciento”, explicó Callens antes de viajar rumbo a Grecia. Justificando así que su ausencia se debió a su estado físico. Los otros dos casos, el de Sonne y Quispe, sí fueron netamente decisión de Reynoso, ya que para él hubo mejores en esas posiciones.

Jugadores Posición Alexander Callens Defensa Jhilmar Lora Defensa Oliver Sonne Defensa Piero Quispe Mediocampista Jairo Concha Mediocampista Jostin Alarcón Delantero Jhamir D’Arrigo Delantero Santiago Ormeño Delantero Fabrizio Roca Delantero

¿Quiénes jugaron más y quiénes jugaron menos?

Hay tres jugadores para Reynoso que fueron inamovibles en estos cuatro partidos: Gallese, Abram y Yotún, quienes jugaron todos los partidos y completaron todos los minutos. Mientras que en la otra cara de la moneda, Ascues y Valera fueron los que menos tiempo estuvieron en cancha con solo descuentos, ante Paraguay y Brasil, respectivamente.

Jugadores con más minutos con Reynoso Minutos Partidos Pedro Gallese 360 4 Luis Abram 360 4 Yoshimar Yotún 360 4 Paolo Guerrero 316 4 Miguel Trauco 273 4 André Carrillo 236 4 Andy Polo 228 4 Luis Advíncula 225 3 Wilder Cartagena 224 4 Renato Tapia 224 3

Jugadores con menos minutos con Reynoso Minutos Partidos Anderson Santamaría 68 2 Carlos Zambrano 68 1 Franco Zanelatto 67 1 Bryan Reyna 55 2 Nilson Loyola 46 1 Jesús Castillo 41 2 Sergio Peña 23 1 Raúl Ruidíaz 12 1 Carlos Ascues 1 1 Alex Valera 1 1





