El futuro de Diego Buonanotte estará lejos de Sporting Cristal. Los celestes cuentan con seis extranjeros: Leandro Sosa, Washington Corozo, Juan José Sánchez, Ígnacio Da Silva y Brenner Marlos, sobrepasando el número máximo de foráneos que se puede inscribir en la Liga 1, y lo que era un rumor sobre la salida del volante argentino a pedido de Tiago Nunes, este miércoles el mismísimo presidente del club, Joel Raffo, lo confirmó a los medios de prensa.

Si bien ayer, Buonanotte se arribó a Lima y se reincorporó -fiel a su contrato- a los entrenamientos del club bajopontino, a pesar que el nuevo entrenador afirmó publicamente que su juego no encaja en su estilo, Raffo confirmó que el argentino no seguirá en Cristal ni en el fútbol peruano.

“Buonanotte no está en los planes deportivos del club y estaríamos resolviendo su situación en las próximas horas o días. (...) Sin entrar en muchos detalles, no calza con el perfil que el comando técnico ha buscado para la exigencia que nos hemos propuesto para el nivel institucional”, admitió el mandamás de los rimenses en rueda de prensa en La Florida, terminando así con los rumores sobre la estadía del futbolista en la plantilla.

Además, agregó: “Me he comprometido de manera directa, estamos prevaleciendo sus intereses. Él no tiene intención de seguir jugando en el medio local que no sea en Sporting Cristal”. De esta manera, al exUniversidad Católica como River Plate le toca buscar equipo en otro país.

La situación de Buonanotte en Cristal

El pasado martes, Diego Buonanotte se unió a las prácticas de la pretemporada de Cristal de cara al 2023, porque aún mantiene contrato con celestes hasta este año: fichó a mediados del 2022 por una temporada y media. Su papel fue reemplazar el hueco dejado por ‘Canchita’ Gonzales, quien fue vendido a Al-Adalah de Arabia Saudita. El futbolista de 34 años disputó 17 de los 18 partidos entre el Clausura y los play off ante FBC Melgar.

Durante los 19 encuentros que vistió la camiseta celeste consiguió marcar cinco goles y el mismo número de asistencias. Ahora, según indica la prensa chilena cuenta con una propuesta formal de Unión la Calera, equipo dirigido por Gerardo Ameli: “Diego Buonanotte maneja una oferta concreta de Unión La Calera”.





