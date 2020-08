Sporting Cristal dio a conocer la desvinculación de Ray Sandoval con el club, luego de conocerse la denuncia hacia el jugador, por haber ocasionado disturbios en la vía pública, así como por chocar en aparente estado de ebriedad, en pleno toque de queda.

“Luego de la correspondiente evaluación de los hechos, el club Sporting Cristal ha decidido proceder con la separación inmediata y definitiva del futbolista Ray Sandoval del equipo profesional de fútbol, suspendiendo de manera integral toda actividad profesional del deportista”, sostiene el comunicado, dado a conocer por el club.

A su vez, el club añadió que “como hemos sostenido con anterioridad, el club Sporting Cristal es riguroso en su postura de no tolerar actos de indisciplina ni infracciones a la Ley y, de exigir un comportamiento ejemplar acorde con los valores de nuestra institución y con nuestro propósito de ayudar o construir una mejor sociedad”.

Por su parte, el jugador el día domingo lamentó lo sucedido, manifestando que “todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así, las razones y motivos son privados y no tengo porqué ventilarlos. Con esto no me excuso, por eso pido disculpas públicamente”.

Comunicado oficial del Club Sporting Cristal. pic.twitter.com/dmCVMzhRkk — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 4, 2020

Ray Sandoval fue detenido por la Policía la noche del sábado, luego de chocar su auto. Según el informe hecho por el noticiero 90 de Latina Televisión, el jugador fue llevado a la comisaría más cercana para pasar por la prueba de dosaje etílico, ya que habría conducido su vehículo en estado de ebriedad.

A ello se le suma la denuncia del modelo Sebastián Lizarzaburu, quien acusó al futbolista por haber dañado el auto de su madre. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de lo ocurrido, incluyendo cómo quedó el vehículo en cuestión.

El incidente se produjo a pocos días de la reanudación del Torneo Apertura de la Liga 1. El equipo bajopontino se medirá el sábado 8 de agosto a Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

VIDEO RECOMENDADO

Paolo Guerero anotó en la victoria de Internacional