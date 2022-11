Omar Merlo llegó a Sporting Cristal para la temporada 2018 y desde entonces se ganó los galones para convertirse en uno de los referentes en el Rímac, llegando a levantar tres títulos en cinco años. Sin embargo, la directiva ‘rimense’ decidió no extender su contrato que terminaba en este 2022 y el defensor tuvo que despedirse de la institución.

En un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el zaguero de 35 años se despidió del club y de la hinchada ‘cervecera’. A pesar de no haber conseguido el objetivo de ganar su tercer título nacional en esta temporada, Omar Merlo agradeció el apoyo que recibió en todo el tiempo que perteneció al equipo.

“Hoy me toca despedirme y no sé cómo agradecer a tantas personas, 5 años hermosos, ¡5 años inolvidables! Me llevo momentos que estarán en mi memoria toda la vida, me llevo a la peruanita más linda (mi hija) y me llevo infinitos mensajes de cariño y la amistad de mucha gente que nos ha ayudado y nos han hecho sentir en casa, así como nos pasó cuando estuvimos en Chile”, fueron las primeras líneas del breve comunicado del ahora exjugador de Sporting Cristal.

Omar Merlo levantó los títulos nacionales de los años 2018 y 2020. (Foto: Sporting Cristal)

Omar Merlo se ganó el cariño de los fanáticos ‘celestes’ y rápidamente fue considerado como uno de los capitanes, a pesar de no llevar la cinta. Su liderazgo fue clave para que, en cinco temporadas con él en la zaga central, Sporting Cristal sume dos títulos nacionales y la Copa Bicentenario.

“Mi familia y yo nos vamos felices y eternamente agradecidos… A mis compañeros y a toda esta familia que compone Cristal les deseo el mayor de los éxitos y siempre voy a estar haciendo fuerzas por ustedes como un hincha más”, añadió.

Finalmente, Omar Merlo cerró enviándole un mensaje a los hinchas: “Y por último a esta hinchada, increíble haber recibido tanto amor por parte de ustedes. ¡Fuerza Cristal!”, puntualizó. De momento, ahora que ha quedado libre, no se conoce el posible destino del defensor argentino nacionalizado chileno.





