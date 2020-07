No deja pasar ni una pelota. Si hay algo que extrañan los arqueros es el espacio, en el cual puedan practicar sus saltos y atrapadas de balón. Esta cuarentena no fue corta, por lo que puede que la costumbre del cuerpo por lanzarse haya disminuido; sin embargo, para Patricio Álvarez ese no es el caso.

El guardameta de Sporting Cristal compartió un video en su cuenta de Instagram con el mensaje: “¡Primera semana desde la vuelta! Con muy buenas sensaciones”, donde da gala de su habilidad para ir por todos los balones que le son lanzados, atajando cada uno de los disparos como si nunca hubiera parado de trabajar.

El plantel celeste retornó a sus entrenamientos en La Florida la semana pasada, cumpliendo con los protocolos establecidos con por la Federación Peruana de Fútbol. Si bien aún se continúa con los trabajos individuales y por grupos reducidos, han logrado recuperar el ritmo que tuvieron hasta antes de la cuarentena.

Así lo manifestó el propio Roberto Mosquera, técnico del cuadro rimense. “Lo bueno de todo esto es que he notado que nadie ha perdido la ilusión, eso dice mucho del jugador de Sporting Cristal porque la responsabilidad del equipo es igual con o sin coronavirus”, sostuvo el estratega días atrás.

Sporting Cristal retornó a los entrenamientos, luego de estar más de 100 días sin volver a las canchas. Si bien se dieron a conocer casos positivos de COVID-19 dentro del club, a través de un comunicado se especificó que los contagiados fueron puestos en cuarentena, bajo la atenta mirada del departamento médico.

