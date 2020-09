Dio a conocer su postura. Patricio Álvarez no se ha quedado callado, tras las acusaciones de indisciplinas cometidas durante las horas de toque de queda. Por ello, el arquero utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado donde también respondió a lo dicho por Sporting Cristal y su decisión de separarlo del primer equipo.

“Respecto al comunicado vertido por el Club Sporting Cristal el día 15.09.2020, sobre la situación de Patricio Álvarez, se trata de una relación estrictamente contractual que será definido dentro de la relación interna con el club”, manifestó el jugador sobre la postura de la institución.

En dicho documento, publicado como imagen en su cuenta de Instagram, fue acompañado de un mensaje personal. “Quiero disculparme por mis errores personales. ⁣Agradecer a mi familia y amigos más cercanos, con quienes he conversado, me dieron su apoyo y jamás han puesto en duda su concepto sobre mí.⁣ A pesar de todo me encuentro tranquilo, asumiré mis culpas y saldré adelante", sostuvo.

¿Qué dijo Sporting Cristal?

Sporting Cristal se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales, donde deja en claro su postura y las acciones que tomarán, luego de difundirse una denuncia por parte de los vecinos de Patricio Álvarez, donde acusan al jugador estaría realizando reuniones sociales, pese a las órdenes de confinamientos.

“Con respecto a la situación que involucra a Patricio Álvarez y de acuerdo a nuestra política interna, nos hemos puesto en contacto con el futbolista profesional y hemos iniciado el proceso de levantamiento de información oficial, a fin de tomar las medidas pertinentes. Mientras tanto, el deportista permanecerá separado del Equipo Profesional de Fútbol Masculino”, precisaron.

El futbolista rimense fue captado por las cámaras de seguridad en el ascensor del edificio donde vive, sin usar mascarilla y con un grupo de amigos. Los vecinos de la residencia lo denunciaron por perturbar su tranquilidad con fiestas hasta altas horas de la madrugada.





