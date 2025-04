Sporting Cristal salió campeón nacional por última vez en la temporada 2020 y a lo largo de estos años ha tenido que conformarse con ver a Alianza Lima y a Universitario de Deportes repartirse la hegemonía del fútbol peruano, con un bicampeonato para cada uno de los compadres. Por si fuera poco, en el arranque de este 2025 el equipo no ha dejado de cosechar malos resultados y la hinchada está desilusionada con el objetivo de campeonar a fin de año.

En medio de eso, la salida de Guillermo Farré fue la estocada que grafica el presente de la institución rimense, con un rendimiento bastante irregular en la Liga 1 Te Apuesto y un nivel competitivo pobrísimo en la Copa Libertadores, habiendo perdido sus dos primeros partidos con seis goles en contra. Así pues, el anuncio del regreso de Paulo Autuori ha generado cierto entusiasmo en un sector de los hinchas.

El brasileño regresa al Rímac después de 23 años y ocupará el lugar que dejó vacante Farré, con el objetivo de revertir esta situación y sacar a flote un barco que parece a la deriva desde hace varias temporadas. Si bien hay expectativa por el recuerdo que dejó su consagración con el título de la campaña del 2002, el contexto no es el mismo y deberá adaptarse a una realidad aún más compleja.

Gustavo Zevallos fue clave en el regreso de Paulo Autuori a Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Lo cierto es que su vuelta marca un punto de quiebre en el manejo que viene teniendo Sporting Cristal en los últimos años. Por primera vez desde la llegada de Gustavo Zevallos como director deportivo, las altos mandos de Innova Sports, con Joel Raffo a la cabeza como presidente del club, sueltan una decisión tan importante para el primer equipo.

La contratación de Autuori se da por pedido expreso de Zevallos, gracias a su buena relación con el brasileño y el contacto que mantienen desde hace varios años. Recordemos que Gustavo fue director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) cuando Paulo asumió la dirección técnica de la ‘Blanquirroja’ en el 2003, para comandar al equipo rumbo al Mundial Alemania 2006.

Si bien Autuori no completó el proceso y renunció luego de ser citado por el Congreso de la República tras exponerse públicamente su salario, cosechó una buena relación con Zevallos y eso fue clave para que las negociaciones se agilicen en las últimas horas. Así pues, a partir de ahora el nacido en Río de Janeiro hará sentir su experiencia y carácter en las decisiones importantes alrededor del plantel principal, además de su conocimiento del fútbol peruano –en el también 2001 estuvo en Alianza Lima–.

Joel Raffo es presidente de Sporting Cristal desde el 2019. (Foto: Sporting Cristal)

Un detalle no menor es que, a diferencia del 2002, cuando el brasileño puso mano dura en la plantilla y prescindió de los servicios de varios experimentados –desechó a Jorge Soto, Miguel Miranda, Jorge Huamán, Manuel Marengo, Jean Ferrari y Percy Olivares–, esta vez ‘SC’ no tiene un número de jugadores tan amplio como para que vuelva a aplicar esa política. Sin embargo, eso no quita que los jugadores estén en evaluación pensando en el mercado de pases a mitad de temporada.

Se vienen días movidos en Sporting Cristal. Por ahora, según pudo conocer Depor, Paulo Autuori llegará este viernes a nuestro país y será presentado oficialmente ante los medios de comunicación. Asimismo, si bien todavía no podrá dirigir desde la zona técnica, estará presente en el Estadio Campeones del 36 cuando los rimenses enfrenten a Alianza Atlético.

Paulo Autuori salió campeón nacional con Sporting Cristal en el 2002. (Foto: Eduardo Verdugo / AFP / Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre Cusco FC, Sporting Cristal volverá a tener este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para este sábado 19 de abril desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Campeones del 36.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

