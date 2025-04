A pesar de que era una de las opciones, el anuncio de Paulo Autuori como nuevo técnico de Sporting Cristal ha generado distinta reacciones de parte de los hinchas celestes y de la prensa en general. La mayoría son positivas, como la de Diego Rebagliati, quien saludó la decisión de parte de la directiva del club.

“A mí me pareció una buena noticia. Me parece que es la primera decisión en un buen tiempo, no voy a ser radical en decir que desde compraron el club, pero es la primera decisión de Innova en la que realmente demuestran que están cediendo el control del primer equipo”, sostuvo en la última edición del programa ‘Al Ángulo‘.

Pero el comentarista deportivo fue más allá. Rebagliati también reveló que la iniciativa de traer a Paulo Autuori a Sporting Cristal le corresponde a Gustavo Zevallos, gerente deportivo de la institución rimense. ¿La razón? La buena relación que existe entre ambos desde hace muchos años.

Paulo Autuori fue presentado como nuevo entrenador de Sporting Cristal. (Imagen: Sporting Cristal)

“Este es el candidato de Gustavo Zevallos, es claramente una decisión por la que Gustavo debe haber apostado. Gustavo es muy cercano a Paulo, cree mucho en él y ha trabajado mucho con él”, continuó el comentarista deportivo, quien está conforme con la llegada del brasileño después de 20 años.

Quien también está a favor de la llegada de Autuori es Diego Penny, exfutbolista de Sporting Cristal y también panelista del programa deportivo. El ‘Flaco’ asegura que el nuevo entrenador está identificado con el club celeste y que su experiencia será clave para la situación que los celestes afrontan actualmente.

“Siento que es una persona que le agarró mucho cariño al club, en su momento hizo cosas importantes por el club. Ha pasado tantas cosas a nivel profesional que seguramente lo agarra en otra etapa de su vida, pero para las crisis, para afrontar estas situaciones, se necesita a alguien que quiera al club y esté dispuesto a dar lo mejor de sí, sin ningún conflicto de interés y alguien limpio”, expresó.

Sporting Cristal visitará a Alianza Atlético este sábado 19. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre Cusco FC, Sporting Cristal volverá a tener este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para este sábado 19 de abril desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Campeones del 36.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR