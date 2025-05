Mientras su mente está puesta en la Selección Peruana y los partidos que tiene por delante ante Colombia y Ecuador, por las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias 2026, Pedro Aquino lleva a Sporting Cristal en su corazón. El volante nacional le tiene un gran cariño al club celeste y es consciente de su actualidad. Y si bien hoy está concentrado con la Bicolor, se refirió a la posibilidad de volver al Rímac.

En declaraciones después del entrenamiento en la Videna, Pedro Aquino dio detalles de su futuro y de su regreso a Sporting Cristal. “No le cierro las puertas a nadie y mucho menos a Cristal. Soy hincha de Cristal y estoy con muchas ganas de volver en algún momento”, expresó el mediocampista, quien pertenece al Santos Laguna de México.

Acto seguido, afirmó que en este momento no se ve regresando al fútbol peruano, ya que tiene edad suficiente como para seguir en el exterior. “Creo que ahorita todavía tengo chance de seguir en el extranjero y luego ya se verá si regreso a Cristal”, agregó la ‘Roca’.

Como se sabe, Pedro Aquino tiene contrato hasta julio del 2027 con Santos Laguna; sin embargo, no ha tenido continuidad en los últimos meses. El volante se perdió el tramo final del Torneo Clausura de la Liga MX y le dieron permiso en su equipo para volver al Perú, donde viene entrenando desde hace varias semanas.

"Ya hace tres meses que no tengo lesión solo que no estaba participando con mi equipo. Estoy muy comprometido e ilusionado de arrancar contra Colombia y si no es así, apoyar desde la banca como siempre he tratado de hacer”, aseguró.

A pesar de su poca continuidad y de que su nombre ha sido voceado para volver al fútbol peruano, la prioridad de Aquino es tener actividad competitiva en el exterior. Algunos equipos de la Liga MX están interesados en su préstamo, aunque todavía no pasan de simples rumores.

