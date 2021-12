Sporting Cristal está de aniversario y qué mejor que recordar a los ídolos que vistieron sus colores en este día. Haciendo un repaso, es imposible no recordar los partidos que disputaron Pedro Garay, con la cinta de capitán, y a Roberto Palacios, quien con su enganche y buen pie llevó a los rimenses hasta lo más alto.

Así lo recuerdan los hinchas y también el propio Garay, quien no dudó en referirse al ‘Chorri’ como uno de los mejores con quien jugó codo a codo: “El mejor futbolista con el que jugué fue Roberto Palacios. Vi en él a un jugador de tamaño muy pequeño pero magnífico, era un Lionel Messi en ese tiempo. Era completo, marcaba y entraba fuerte”.

Pero si de pasajes épicos se trata, no podía quedar atrás el recuerdo de aquella Libertadores de 1997, cuando el elenco rimense llegó hasta la final del certamen. “Si pudiera elegir jugar otro partido sería la final de la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Cruzeiro. Nosotros tuvimos la pelota y no la metimos, por eso ganaron ellos”, indicó a RPP.

Aquel recuerdo, así como los momentos vividos con la hinchada celeste le han hecho sentir al exfutbolista paraguayo como un aficionado más del club. “Sporting Cristal me dio todo, jugar una final de Copa Libertadores no a todos se les da. Creo que me fue bastante bien con esa camiseta y estoy muy agradecido”, indicó Garay.

Finalmente, admitió que le gustaría retornar al club que le dio grandes alegrías, desde la parte formativa: “A mí siempre me gustaría trabajar para Sporting Cristal. Nosotros somos formadores”; sin embargo, sostuvo que “no sé cómo se maneja ahora el club, pero conmigo no se han contactado”.

Sporting Cristal celebra 20 títulos en su historia, como el tricampeonato que consiguió en 1994, 1995 y 1996, los dos primeros bajo la dirección de Juan Carlos Oblitas. A nivel internacional, su mejor ubicación es el subcampeonato de la Copa Libertadores 1997. Julio César Balerio, Pedro Garay, Julinho y Luis Alberto Bonnet eran jugadores claves de aquel equipo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.