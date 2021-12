Se preparan con todo de cara a la Liga 1 y su participación en Copa Libertadores. Universitario de Deportes tiene una agenda recargada para esta semana. Con dos amistosos por jugar antes de acabar el año (ante D. Municipal y Cantolao), el comando técnico de Gregorio Pérez ha previsto que estos días el equipo trabaje a doble turno, a fin de poder ajustar detalles con el plantel. Además, se incorporará Ángel Cayetano.

Según pudo conocer Depor, el elenco merengue va a entrenar por partida doble desde este lunes, así como el martes, el viernes y el sábado, a fin de ir midiendo el desempeño de sus jugadores, así como alistar posibles esquemas de juego. Para los días miércoles y jueves se trabajará a un solo turno, mientras que el domingo se descansa.

Con este cronograma, el equipo espera estar preparado para el primer amistoso que disputarán el martes 21 de diciembre contra Deportivo Municipal, a modo de termómetro. Tras ello, se seguirá trabajando, pues el 28 del mismo mes se tendrá un segundo duelo contra Cantolao.

A los entrenamientos de esta semana se incorporará Ángel Cayetano, quien fue presentado esta mañana como nuevo refuerzo crema. El volate ya pasó por los exámenes médicos requeridos, por lo que podrá trabajar con normalidad con sus nuevos compañeros en Campo Mar.

Cayetano y su incorporación a la ‘U’

Ángel Cayetano fue elegido como el refuerzo de Universitario por la polifuncionalidad que posee, la misma que le permitiría desempeñarse como volante de primera línea o en la zaga central. Además, dio detalles del rendimiento que puede alcanzar en altura, teniendo en cuenta que el campeonato de este año será descentralizado (en el 2016 jugó en Cusco FC).

“Siempre he jugado de volante defensivo. En esta torneo, me tocó jugar de defensa, pero creo que donde me necesite el equipo, trataré de cumplir de la mejor forma. Los primeros días que llegué a Cusco, sentí la altura. A los cuatro o cinco días, me adapté. El tema de la velocidad de la pelota es complicado”, sostuvo el jugador en conferencia de prensa.





