Este año, el gol no faltó en Sporting Cristal . No por nada fue el segundo equipo más goleador (76) del Descentralizado, solo detrás de Real Garcilaso (79). Y a pesar de que Irven Ávila –máximo artillero del club y del torneo pasado, con 22 goles – partió a Lobos BUAP de la Liga MX, no quieren descuidar la ofensiva en La Florida.

Para ello, en el club rimense buscarán retener a Ray Sandoval y Alexander Succar, quienes fueron ‘tentados’ por clubes mexicanos en este último mercado.



Succar estaba en la mira de Pumas y Sandoval interesaba a Necaxa y Tigres. Sin embargo, las negociaciones parecen haberse estancado. La idea es que, si no fichan por un equipo afuera, se queden en Sporting Cristal hasta que se reabra el libro de pases en julio.

Orden al fondo



Así como fueron letales arriba, también fueron muy blandos atrás. En 2017, recibieron 75 goles en 50 partidos (contando el torneo local y Libertadores). Gol y medio por encuentro. Por eso, ‘invertirán’ un cupo de extranjero en un zaguero que sería recomendado por el nuevo entrenador Mario Salas.

