Cristal no tendrá a un fijo de su ‘11′ como Cazonatti por precaución y Yoshimar Yotún también quedó otra vez descartado pese a su mejoría. ¿Enderson tendrá otra estrategia? ¿Cauteruccio y González tendrán el mismo nivel?

El comando técnico de Moreira, los jugadores y también el hincha de ‘SC’ miran la chance de Cusco como un termómetro para el objetivo a corto plazo que es sacar un buen resultado ante Always Ready en el recinto Municipal de El Alto, el estadio a mayor altitud del mundo donde se juega actualmente fútbol de Primera división (4.090 metros). Es cierto que la ‘Ciudad Imperial’ está a menor altura, pero igual representa una prueba de fuego para el actual ‘11′ de Moreira, asimismo, para los refuerzos que vienen siendo la sensación en el Rímac. Salvo Cauteruccio, que tuvo experiencia en México, González sí tendrá su primera vez fuera del llano. Cazonatti, en tanto, no viajará junto al plantel por una molestia muscular. Moreira busca recuperarlo y tenerlo apto sobre todo para la Libertadores.

“Estuve en México por tres años y allí me tocó lidiar con la altura. Es cierto que el periodo de adaptación cuesta un poco, pero después de un tiempo y experiencia ya el cuerpo se adapta. Tengo entendido de que Cristal siempre viaja el mismo día del encuentro y eso seguramente ayudará mucho”, dijo Cauteruccio, quien será el ‘9′ este viernes en Cusco y también en El Alto, siendo la principal carta de gol de los celestes: lleva cinco en sus primeros cuatro partidos.

En cuanto a González sí tendrá que aclimatarse lo más pronto en su estreno en altura y la gran duda es sobre si ambos mantendrán el mismo nivel que tuvieron en los cuatro primeros duelos, incluyendo los dos amistosos de pretemporada. Entre ambos, suman seis anotaciones, una asistencia y un autogol provocado. Es decir, vienen siendo influyentes en este inicio de año y los dos son indispensables en el ‘11′, por lo que su próxima experiencia en Cusco determinará cuál sería su nivel en unas semanas más en El Alto, Bolivia.

¿Habrá cambio de estrategia?

“Sabemos que este juego es especial porque es en altura. Tenemos que hacer un planeamiento y prepararnos bien”, dijo Moreira tras el triunfo 3-1 sobre Boys. Por ahora, Cristal viene utilizando el 4-2-3-1 y, de momento, se mantendría el mismo esquema contra Cienciano, aunque eso sí hay variantes obligadas tras la salida de Cazonatti. Jesús Pretell pasaría a ocupar su posición, por lo demás se mantiene el mismo ‘11′ que venció a los rosados.

Es decir, este sería el ‘11′ que plantee Moreira en el estadio Inca Garcilaso de la Vega: Renato Solís, Jhilmar Lora, Ignácio, Leo Díaz, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Martín Távara, Leandro Sosa, Joao Grimaldo, Santiago González y Martín Cauteruccio.

Eso sí, un punto por corregir en Cusco será solucionar los problemas en la pelota parada, una de las fórmulas de ataque más efectivas en altura, por lo que Cienciano y Always Ready podrían someter a Cristal. Por ejemplo, contra Boys y ADT, la zaga sufrió con los balones aéreos y, aunque no llegaron los goles por esa vía, se trata de un pendiente para el comando técnico de Moreira.

También es cierto que el actual ‘SC’ es casi la misma base del año pasado que mantuvo excelentes números en partidos fuera del llano. Por ejemplo, no perdió en siete de nueve partidos (cuatro empates y tres victorias), considerando el torneo local y la Copa Libertadores, incluyendo hazañas como, por ejemplo, el triunfo 2-1 sobre The Strongest por la fase de grupos de la Libertadores con un gol sobre el final y 10 hombres todos el segundo tiempo. Precisamente, Cusco fue donde puso fin a su racha con una caída 4-1 ante Cusco FC el pasado 29 de setiembre. Que no se repita, Cristal.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR