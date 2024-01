¿Se acuerdan cómo llegó Cazulo a Cristal? El ‘Piqui’ arribó en 2012 con 30 años luego de dos temporadas regulares con Vallejo, pero igual para ese momento no se trató de un fichaje ‘bomba’, pues ‘SC’ no se llevaba al mejor extranjero de aquel entonces ni mucho menos. Y eso despertó las críticas de un sector de la hinchada. Sin embargo, el uruguayo, con base en su garra y temperamento, no tardó en ganarse un lugar en el ‘11′ y también en el corazón de la fanaticada.

El resto es historia conocida: se mantuvo durante nueve temporadas, disputó más de 380 partidos, ganó cinco campeonatos nacionales y se convirtió en uno de los ídolos actuales de la institución. Sin duda, no es descabellado pensar que Cazonatti puede tener una historia parecida, principalmente por sus características como jugador y también personalidad.

“Es un jugador muy bueno, bastante versátil. Juega en el mediocampo, marca y ataca. Es muy astuto. Él agrada mucho en Brasil, creo que es una buena contratación para Sporting Cristal, porque le dará alegrías a los hinchas. En Chapecoense fue de lo mejor en 2023, allí tuvo el repunte de su carrera. Es un jugador de raza, entrega. Espero que haga un gran campeonato y pueda seguir creciendo en Perú”, apunta Polidoro Junior, periodista brasileño que siguió de cerca la campaña del ‘Chape’ en 2023.

Registros de Cazonatti con Chapecoense en 2023

Ítem Descripción / Número Pie Derecho Fecha de Nacimiento 03/07/1996 (27 años) Talla 1.78 metros Partidos 29 Minutos por partido 76.2 Goles 3 Asistencias 1 Amarillas 12 Rojas 2

El brasileño de 27 años llegó al Rímac tras un pasado reciente exitoso. Fue considerado uno de los tres mejores mediocampistas de la Serie B 2023 de su país, donde disputó 29 partidos con Chapecoense y fue uno de los jugadores con más presencia en el torneo (2458 minutos). También fue el mejor en cuanto a precisión de pases en la competencia (90%).

Es decir, el pase estará bastante seguro en el equipo de Enderson Moreira, además porque el brasileño tendría al lado a Yoshimar Yotún en esa línea de tres en el mediocampo en un posible 4-3-3. Teniendo el espejo exitoso de su compatriota Ignácio, quien también llegó de la Segunda de su país y hoy es uno de los más queridos por los hinchas y además uno de los más caros del plantel, Cazonatti está dispuesto a escribir su propia historia con Cristal.

Estadísticas de Cazonatti en 2023 con Chapecoense

Métricas Ranking entre los volantes centrales Goles 11vo Duelos ganados 8vo Acciones defensivas realizadas 3ro Entradas 1ro Posesión conquistada después de una entrada 1ro Tiros interceptados 1ro Porcentaje de goles realizados 9no Porcentaje de precisión pases 1ro

En cuanto a la marca, fue el de más entradas (también considerado quites) el año pasado en la Segunda de Brasil y, asimismo, el mejor en la posición conquistada después de una recuperación, una característica que de mantenerla en la Liga 1, bien podría hacer recordar los mejores años de Cazulo en Cristal desde su retiro en 2020. “Represento a un club muy grande del fútbol peruano que también es conocido fuera del país”, aseguró Cazonatti, quien se alista para hacer su debut el domingo en la ‘Tarde Celeste’, cuando Cristal enfrente a la Universidad Católica de Chile en el estadio Nacional.





