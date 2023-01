Sporting Cristal tiene los objetivos claros para la temporada 2023, en donde no solo jugará la Liga 1, sino también tendrá acción en la Copa Libertadores (está en la Fase 2). Para dar una buena actuación tanto en ámbito nacional como internacional, el club se viene reforzando en todas sus líneas, como el la zaga, donde logró cerrar la contratación de Ignácio da Silva, quien fue presentado este miércoles de manera oficial en La Florida.

Con 26 años, 1.90 centimetros de estatura y un importante recorrido por el fútbol de Brasil, el ex Bahía tendrá la difícil tarea de suplir el vacío y liderazgo que dejó Omar Merlo en el Rímac. Sin embargo, el futbolista no le teme al reto y asegura haber tomado la mejor decisión para su carrera profesional.

“Yo conocía Sporting Cristal, porque siempre figuraba en los campeonatos sudamericanos y se enfrentaba a los equipos brasileros. Sé de su grandeza y que busca ganar títulos. Eso me motivó bastante a venir”, comentó Da Silva en conferencia de prensa.

Asimismo, agradeció al plantel celeste por el buen recibimiento que le dieron a su llegada al equipo. Recordemos que este martes el brasileño se incorporó a los entrenamientos para llegar a tope al inicio de temporada. “Fui bien recibido por todo el equipo. Me he adaptado muy bien y me están ayudando de la mejor manera posible. Hasta me apoyan con el idioma y a adaptarme a mi posición. Hablo bastante con Gianfranco Chávez y Rafa(Lutiger)”, comentó.

“Mis expectativas son las mejores posibles, agradezco al club por permitirme vestir esta camiseta y estoy enfocado también para la Copa Libertadores”, finalizó Ignácio da Silva, quien en primera instancia, hará dupla con Chavéz en la defensa, para así lograr todos los objetivos para este 2023.

Ignácio se caracteriza por su buen juego aéreo y, claro, por su facilidad para salir desde el fondo, características que podrían ser de gran ayuda para Nunes, quien viene instaurando su estilo a la plantilla rimense (el cual es más ofensivo, con protagonismo por las bandas y manteniendo la posesión del balón).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.