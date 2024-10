Aunque nadie duda de sus condiciones, la carrera de Jean Deza tuvo altibajos, sobre todo por sus temas extradeportivos y de indisciplina: ‚sin embargo, la madurez parece haberle llegado a los 31 años en la Liga 1. El ‘Ratón’ está teniendo un buen nivel en Sport Huancayo, de la mano de Franco Navarro, su padre futbolístico. Con dos goles en siete partidos con el ‘Rojo Matador’, el habilidoso extremo se encuentra concentrado en su fútbol y sacar su mejor versión.

A raíz de ello, y aprovechando la para de la Liga 1, Jean Deza fue entrevistado en el programa ‘Fútbol Champagne’ para hablar sobre diversos temas. Entre ellos, responder a las preguntas de los internautas, como si volvería a Alianza Lima y si jugaría en Universitario de Deportes. Asimismo, contó su fallido pase a Sporting Cristal en 2020.

El ‘Ratón’ explicó sus motivos por los que no jugaría otra vez en La Victoria. “A Alianza no volvería, y que quede bien claro “, respondió tajantemente a una consulta de un internauta. Para Deza, esto es un no negociable al haber un resentimiento con los dirigentes que manejan la institución blanquiazul.

“Es por un resentimiento con Alianza. No con la hinchada, porque yo pedí disculpas a la hinchada, porque la hinchada no tiene nada que ver. Sino con el fondo blanquiazul [...] Creo que hay que ser realista, ya mi nombre en Alianza está manchado. No me sentiría cómodo, y hay muchos jugadores que no se sienten cómodos”, agregó Deza.

Asimismo, también se refirió a la opción de en algún momento llegar a Universitario, pese a su pasado por Alianza Lima. En caso llegue a ser realidad esa opción, el habilidoso atacante no se mostró reacio a vestir la crema; por el contrario, aseguró que se sentiría cómodo ante un Monumental lleno, ya que un escenario así le gustaría.

“Sí, me gustaría. La ‘U’. Estoy acostumbrado, es lindo [jugar ante 50 mil hinchas]. El fútbol peruano necesita que las canchas se llenen, es otra pasión. Me gusta jugar en un estadio lleno. Es mi personalidad [...] Me gusta cuando entro a la cancha. Me encanta. Me motiva. Esa cancha que está hermosa. Dios quiera”, comentó el jugador en ‘Fútbol Champagne’.

Por otro lado, también reveló que pudo llegar a Sporting Cristal en 2020, pero por un tema económico las negociaciones no avanzaron. Incluso, el ‘Ratón’ aseguró que era la primera opción de los celestes por la banda, por encima de Washington Corozo. Según comentó, le dijeron que era el segundo jugador con mejor mano a mano en Sudamérica.

“Casi estaba firmado en 2020, pero se cayó por el billete [...] Cuando a mí me quiso firmar Cristal, la segunda opción era Corozo. Ellos tenían una página web en la que veían todas las cualidades de los jugadores. Me dijeron ‘Jean, eres el jugador que tiene el segundo mejor uno contra uno y el mejor sprint en Sudamérica’. ¿Sabes quién era el primero? Everton (Sousa). Yo era el segundo, no lo podía creer, y el tercero era Corozo. Cuando yo me voy a Alianza lo traen a él”, reveló.





