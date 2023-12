El hincha de Sporting Cristal siempre vio con buenos ojos la llegada del técnico brasileño Tiago Nunes desde inicio de año. Un técnico con pergaminos, ganador de la Copa Sudamericana con Athletico Paranaense en 2018 y que tenía la misión de impregnar su estilo, del que se decía de antemano era ultraofensivo. El tiempo confirmó que la directiva no se equivocó y, aunque no se conquistó la Liga 1 Betsson 2023 ni se dio la sorpresa en torneos internacionales, Cristal tuvo una identidad bajo su mando. Pasó de todo en el Rímac: una clasificación agónica a fase de grupos de la Copa Libertadores, una discusión pública entre el DT y el capitán, la mejor racha del torneo y el bajón en la última parte del año, fueron el menú en La Florida. Van tres campañas sin campeonato nacional, algo que no se permite en ‘SC’, que venía siendo monarca en cada año par desde 2012 hasta 2020. Para el 2024, y de la mano de otro DT brasileño como Enderson Moreira, el objetivo está definido: volver a la gloria en el torneo local y competir a nivel internacional.

Las estadísticas en resumen acompañaron a Cristal en el 2023. Fueron 48 partidos, entre el torneo local y las copas internacionales, con un balance de 23 victorias, 18 empates y apenas siete derrotas. ‘SC’ fue el equipo peruano que jugó más en el año, y en cuanto al porcentaje de efectividad de Nunes fue de un 60.42% . Nota más que aprobatoria. Al nivel de la Liga 1 Betsson, Cristal fue el de más goles a favor (61), el de mayor posesión de balón (58%), el de más remontadas (5) y el que registró la mayor racha de cotejos sin perder (22). Pero, claro está, no todo fue color de rosa ni hubo sostenimiento a lo largo del año, pues el equipo tuvo bajones importantes en algunos meses que terminaron por entorpecer los objetivos. El recuento es digno de una montaña rusa de emociones que detallaremos a continuación. Tiago Nunes tuvo su primera experiencia en el exterior dirigiendo a Cristal. (Foto: Cristal) El sabor agridulce de la Copa Nunes fue sincero desde su primer día en La Florida, en torno a la competencia internacional, donde ‘SC’ carga con la cruz de no superar la fase de grupos desde 2004. “No voy a mentirle al hincha y decir que ganaremos la Libertadores, iremos de a pocos”, aseguró el DT, quien cumplió su palabra a la perfección. Cristal fue paso a paso en la Copa. La inclusión en la fase de grupos fue una auténtica epopeya. Una remontada de ensueño ante el Nacional de Paraguay, cayendo 2-0 en Asunción, ‘SC’ lo ganó 5-1 en Lima, y todos los goles los hizo en el segundo tiempo. Irven Ávila fue el gran héroe, ingresando y anotando un doblete para iniciar la volteada contra los ‘guaraníes’. El ‘Cholito’ iba a seguir en racha contra Huracán en los playoffs. Tras un 0-0 en la ida en Argentina, marcó el tanto de la clasificación en el último minuto del encuentro en Lima, algo que significó una envión anímico importante para arrancar el año y, por otro lado, un ingreso clave de dinero: tres millones de dólares por meterse a fase de grupos recibió el club. “Me voy feliz porque la gente se fue feliz”, dijo Nunes. La fase de grupos siguió teniendo aquel sabor agridulce para Cristal. El equipo tuvo chances de avanzar a octavos de final hasta la última jornada, incluso, haciendo partidos memorables como la victoria por 2-1 contra The Strongest en La Paz, remontando y con un hombre menos todo el segundo tiempo; o el empate 1-1 que se rescató contra Fluminense (posterior campeón) en el mismo Maracaná. Asimismo, en la caída 4-2 contra River Plate en el Monumental, el equipo llegó a empatarlo 2-2 durante el primer tiempo. Al final, ‘SC’ quedó tercero con ocho puntos, dos menos que los clasificados River y ‘Flu’. El período en la Copa Sudamericana sí fue corto: Cristal no logró superar la llave ante Emelec, cayendo 1-0 en Lima e igualando sin goles en Guayaquil. “Estamos para jugar igual en cualquier plaza y contra cualquier rival. Estamos seis meses disputando competencias internacionales. Creo que hemos dejado una buena sensación para nuestra gente. Siempre se desea más. Se queda esa sensación de que sí se puede”, aseguró Nunes. El gol de Washington Corozo a los 80' sentenció que 'SC' ganara en La Paz luego de 17 años. (Foto: AFP) La crisis de abril A Cristal le costó caro tirar toda la carne en el asador en la Copa Libertadores, pues descuidó la Liga 1 Betsson y las estadísticas fueron terroríficas. Abril fue un mes para el olvido: el equipo estuvo cinco partidos sin ganar, incluyendo ambos torneos, una de las peores rachas del club durante la última década. Lo más alarmante era la falta de actitud de algunos jugadores en la cancha, algo que fue notorio a la vista del hincha, por lo que las críticas fueron puntuales. Por ejemplo, Nilson Loyola, Yoshimar Yotún, Martín Távara, entre otros, eran de los más señalados. En cambio, el ‘profe’ Nunes recibía el respaldo, incluso, hasta se hablaba de la famosa ‘camita’. Pero hubo un punto de quiebre en dicha crisis. Luego de un amargo 1-1 contra César Vallejo en el estadio Alberto Gallardo, Tiago Nunes cruzó toda la cancha al final del partido para encarar a sus jugadores por el mal nivel mostrado. El que salió a dar la cara por el plantel fue Yotún, una situación lamentable que dio la vuelta al mundo y que dejaba entrever la mala relación que existía en ese momento en el camarín. Ese mismo día, en la tarde del 28 de abril, Nunes puso su cargo a disposición a la directiva, presidida por Joel Raffo, pero éste no aceptó y trató de calmar las aguas en La Florida. “Puse mi cargo a disposición porque pensé que era el momento de hacer un cambio para ayudar al club. Pensé en un bien mayor para el club, para que pueda haber un cambio inmediato para intentar mejorar. Creo a muerte en este proyecto, creo en lo que estamos haciendo. Tuve una charla con Yotún y con otros jugadores que hasta fueron a mi casa a pedirme que me quedase para que sepan lo importan que soy para el proyecto. Me sentí totalmente respaldado y soy técnico de Sporting Cristal. Nunca renuncié, solo puse mi cargo a disposición”, argumentó Nunes. Nunes y Yotún poniendo fin a las especulaciones luego del triunfo en Lima contra The Strongest. (Foto: GEC) Remontada ‘cervecera’ “Después de la tormenta siempre llega la calma”, dice el viejo y conocido refrán y en ‘SC’ lo aplicó a la perfección. Tras la caída 2-0 contra Universitario y posterior empate ante Vallejo (1-1), Cristal tuvo una racha importante de buenos resultados: 22 partidos sin perder en la Liga 1 Betsson que le permitieron pelear por el Apertura y el Clausura en los primeros lugares durante gran tramo de la campaña. Allí se incluyeron remontadas heroicas en altura, triunfos agónicos en los últimos minutos y goleadas. En este lapso, v arios jugadores incrementaron su nivel, incluyendo al antes criticado Yotún, Joao Grimaldo, Ignácio da Silva, Brenner, Renato Solís, entre otros. Los 22 partidos sin perder se trató de la mejor racha de un equipo en el torneo local, asimismo, Cristal se consolidó como el equipo de las remontadas: cinco veces empezó con el resultado en contra y terminó celebrando, siendo el club líder en esta estadística. “Vamos paso a paso por el título del Clausura. Cristal te exige cosas y nosotros lo sabemos, lo tenemos muy en claro”, expresó Yotún luego de un triunfo 1-0 sobre Vallejo en Trujillo, que hacía pensar que ‘SC’ era el candidato principal para conquistar el torneo Clausura. Lamentablemente, para los intereses celestes, eso no llegó a concretarse. Los jugadores más influyentes de Cristal en la última temporada Jugador Goles Asistencias Total Brenner Marlos 15 4 19 Alejandro Hohberg 11 5 16 Joao Grimaldo 8 6 14 Llegó la desinflada Luego de varios empates con sabor a derrota, Cristal finalmente pone fin a su invicto en el torneo local en la caída estrepitosa que sufrió en la ‘Ciudad Imperial’ a manos de Cusco FC (4-1), el 29 de setiembre, un encuentro ­donde ‘SC’ estuvo irreconocible y Nunes salió a dar la cara en conferencia. “Disculparme con la hinchada de Cristal, porque fue nuestra peor actuación en el año. Estamos lastimados y molestos. Le puedo decir a nuestra gente que la responsabilidad es toda mía por el planteo y replanteo”, sostuvo. Podría decirse que este fue la derrota que terminó por sentenciar las esperanzas celestes de ganar el Clausura. Y en aquella la lucha palmo a palmo que ‘SC’ mantenía con Universitario, Melgar y Alianza, el equipo de Nunes no supo sostenerse. Luego llegó otra caída en Cusco contra Cienciano (1-0), que fue la estocada final para decirle adiós a las chances del título nacional. Otro dato clave para entender el por qué los ‘cerveceros’ no terminaron alcanzando la gloria fue que nunca venció a ‘grones’ ni a cremas, sus principales rivales en la búsqueda del objetivo. Algo que pasó factura. El adiós de Nunes y nuevos ídolos encaminados La directiva celeste hizo denodados esfuerzos para mantener a Tiago Nunes en el cargo. Pero, al parecer, el estratega brasileño tenía otros planes para su carrera. Una propuesta del Botafogo hizo que el ‘profe’ deje La Florida, en medio de la tristeza de hinchas y también de los jugadores. Insistimos, más allá de que no se lograron los objetivos, Cristal tuvo una identidad al mando del técnico brasileño, la de siempre arriesgar, buscar el arco rival , además de la personalidad que mostraba el ‘profe’ desde el banco y que se trasladaba a la cancha a sus pupilos. Para el 2024, la llegada de otro DT brasileño como Enderson Moreira hace pensar que la esencia será la misma en el Rímac, un estratega del que Nunes dio excelentes referencias y que ya viene trabajando en la pretemporada, al mando de un equipo que sostiene su columna vertebral del año pasado con el arquero Renato Solís, el defensa Ignácio da Silva y el capitán Yoshimar Yotún, los tres mejores jugadores de ‘SC’ en el 2023, y que buscarán tener revancha el próximo año. “Yo soy de Cristal, soy de la casa, me quiero quedar acá. Quiero ser el próximo Soto, el próximo Lobatón, quedarme aquí toda la vida. Quiero ser el ídolo de Cristal, que una tribuna del Gallardo lleve mi nombre”, dijo ‘Yoshi’, en medio del contexto de que su nombre era vinculado con otros clubes y con la consigna que será el estandarte del equipo en esta temporada que se viene. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Copa América 2024: ¿cómo están los rivales y por qué sería la edición más difícil en años?

Trauco en la mira, esperan a ‘Canchita’ y por qué la llegada de Arregui es clave para Restrepo

Desde Sudáfrica 2010: ¿cómo le fue a las selecciones que cambiaron de DT en plena Eliminatoria?

Solo uno logró emigrar en cuatro años: ¿qué pasó con la Sub 17 bicolor del 2019?