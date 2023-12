Ya se conoció el sorteo de la Copa América de Estados Unidos y Perú no la tendrá para nada fácil, integrando el Grupo A junto a Argentina, Chile y un país de Concacaf (Canadá o Trinidad y Tobago). Y aunque este certamen siempre le ha venido bien a la bicolor, para darle un giro de timón y generar un equipo más sólido, todo dependerá de quién esté a cargo. El torneo continental más antiguo del mundo arrancará el 20 de junio y la primera prueba será el 21 ante la ‘Roja’.

En estos momentos, partimos con ligera desventaja con respecto al resto de nuestros rivales de grupo. Nuestro actual técnico ya no goza de la confianza de los directivos aún se negocia el finiquito de su contrato. Mientras esto no se concrete, no se puede negociar con otro entrenador. Todo parece muy entrampado y solo hay dos opciones reales, que Reynoso continúe hasta la Copa América o haya un nuevo DT antes de fin de año. En paralelo, las demás ‘seles’ siguen con lo suyo.

El problema de la ‘sele’ no solo parte del DT, también del propio plantel, que tampoco ha tenido signos de mejoría en las primeras seis fechas de las Eliminatorias. Por si fuera poco, ya nos hemos enfrentando a dos de las tres selecciones que estarán en el Grupo A hace unos meses con dos duras derrotas: 2-0 ante Argentina de local y 2-0 ante Chile de visita.

Perú está en el grupo A de la Copa América. (Foto: Copa América)

¿Cómo están los rivales?

Argentina

En lo futbolístico, la ‘Albiceleste’ sigue en gran momento. Los vigentes campeones del mundo son líderes de las Eliminatorias y sus principales figuras continúan con gran ritmo; a excepción de Lionel Messi, quien no necesita mayor recorrido o actividad para demostrar toda su calidad. Eso sí, en el lado interno, sí tienen un problema: la continuidad de Scaloni.

Luego de vencer a Brasil en el Maracaná, Lionel Scaloni dejó en el aire su continuidad al mando de la selección de Argentina. De momento, sigue siendo el DT, pero no hay certeza de que esto no vaya a cambiar. Se habla de que el técnico tendría una reunión con el propio Messi para analizar su decisión, escuchar lo que tiene que decir y qué tiene que pasar para que el líder de la ‘Scaloneta’ continúe en el cargo.

Chile

La ‘Roja’ pasa por un tema parecido al nuestro, pero con la diferencia de que ellos no tienen técnico y están en la búsqueda claramente de uno nuevo. Luego de la renuncia de Eduardo Berizzo, Nicolás Córdoba se encargó de dirigir a su ‘sele’ en calidad de interino en la última fecha de este año. Sin embargo, el plan de Chile es tener otro DT ya mismo.

Desde Chile ya se barajan nombres, pero el principal candidato sería Ricardo Gareca, extécnico de la selección. El ‘Tigre’ tiene experiencia en Eliminatorias, Copa América y su plan de juego interesa demasiado para la ‘Roja’. En caso se concrete, el argentino tendrá la dura tarea de volver a meter a los sureños en el Mundial.

Canadá o Trinidad y Tobago

Una de las dos naciones será la tercera integrante del Grupo A, debido a los playoffs de la Liga de Naciones de Concacaf. El 23 de marzo se definirá mediante un partido único para determinar si Canadá o Trinidad y Tobago estarán en la fase de grupos. ‘Les rouges’ se quedaron sin DT en agosto último luego de la salida de John Herdman, quien recibió una oferta de un equipo de la MLS.

De manera interina, Mauro Biello ha estado dirigiendo a Canadá, aunque ha tenido resultados irregulares. Quedaron eliminados ante Jamaica, por lo que cayeron en repechaje para tener un lugar en la Copa América. Mientras que Trinidad y Tobago cuenta en sus filas con un histórico como entrenador, Dennis Lawrence.

Definitivamente, Trinidad y Tobago no parte como favorito en la llave contra Canadá, pero pueden dar la sorpresa como en su último partido de la Liga de Naciones de Concacaf, cuando vencieron a Estados Unidos por 2-1 y sellaron su pase al repechaje, soñando con entrar a la Copa América.

Fixture de la selección

Perú vs Chile

Fecha: 21 de junio

Hora: 6 p.m.

Estadio: AT&T Stadium, Arlington

Perú vs Concacaf 5 (Canadá-Trinidad y Tobago)

Fecha: 25 de junio

Hora: 4 p.m.

Estadio: Children’s Mercy Park, Kansas City

Argentina vs Perú

Fecha: 29 de junio

Hora: 8 p.m.

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami





