Sporting Cristal comenzó el 2023 con las expectativas muy altas y lleno de ilusiones luego de haber realizado una interesante participación en la Copa Libertadores, llegando a la fase de grupos desde la Fase 2 y dándole pelea a rivales de la talla de Fluminense, River Plate y The Strongest. Sin embargo, aquellos chispazos no consolidaron una buena campaña en la Liga 1 Betsson y quedaron relegados en la pelea por el título, viendo como Alianza Lima y Universitario de Deportes definían al campeón.

Desde aquel último partido por el Torneo Clausura donde vencieron por 3-0 a Alianza Atlético, mucha agua ha corrido por el Rímac. El primer cambio brusco fue la salida de Tiago Nunes, quien a pesar de tener un acuerdo verbal con la directiva para renovar por todo el 2024, decidió asumir un nuevo reto deportivo en Botafogo para volver a trabajar en su país. Asimismo, los rimenses se quedaron sin director deportivo tras la renuncia de Guido Bravo, la cual fue aceptada por Joel Raffo, presidente del club.





La búsqueda del DT

Con todo a la deriva en la interna y sin alguien encargado de la parte deportiva, Sporting Cristal comenzó a sondear nombres para encontrar al sustituto de Nunes, siendo Jorge Célico, exentrenador de Deportivo Garcilaso, el primero en ser contactado. Sin embargo, el argentino conversó con Depor y reveló que sus planes estaban ligados a Ecuador. “He decidido quedarme en Ecuador por este tiempo. No sé, seis meses o lo que sea. Fundamentalmente porque estoy con unas situaciones familiares que necesito estar en Ecuador. Ojalá todo se solucione rápido y haya posibilidades de volver al fútbol peruano que, de hecho, me gustó mucho”, sostuvo a comienzos de noviembre.

El siguiente en ser buscado fue Renato Paiva, quien se encontraba libre tras haber renunciado a su cargo en Bahía de Brasil en septiembre. Sin embargo, a pesar de la propuesta formal, el portugués le comunicó al cuadro bajopontino que estaba a la espera de otro proyecto –actualmente es DT del Toluca–. “Renato Paiva no será el entrenador de Sporting Cristal: el ex DT de IDV y León agradeció el interés, pero le comunicó a la directiva peruana que se encuentra a la espera de otro proyecto deportivo”, reveló César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

Así pues, el 24 de noviembre, después de varios días de negociaciones, Sporting Cristal confirmó oficialmente que Enderson Moreira asumiría la dirección técnica del primer equipo para el 2024, continuando con la escuela brasileña dejada por Tiago Nunes. El estratega de 52 años fue presentado en sociedad el último lunes 27 y dejó en claro que este será un importante desafío para su carrera, siendo su primera experiencia fuera de Brasil.

“Muy feliz de este nuevo desafío y espero que tengamos una gran temporada, una victoriosa. Sé de la responsabilidad que tengo con este equipo, como Sporting Cristal. Espero que podamos hacer un gran trabajo. Sé de la historia del club y lo que representa, tengo la certeza de que voy a ayudar a construir una gran temporada”, sostuvo en la conferencia de prensa que se dio en La Florida.

Enderson Moreira tiene contrato con Sporting Cristal por todo el 2024. (Foto: Sporting Cristal)





Una novela llamada ‘Yoshimar Yotún’

Durante todas esas semanas en las que Sporting Cristal venía trabajando para encontrar a su nuevo entrenador, el mercado de pases de la Liga 1 Betsson comenzó a sentir su primer remezón: a través de las palabras de Jean Ferrari, Universitario de Deportes confirmó su interés por contar con Yoshimar Yotún para su centenario. Más allá del hinchaje de ‘Yoshi’, en tienda ‘crema’ consideran que su posible incorporación para el 2024 sería vital para potenciar el mediocampo de Jorge Fossati.

“Sí, lo queremos. A mí personalmente me encanta. Es un refuerzo ideal para la Copa (Libertadores). Imagínate ese mediocampo con Rodrigo (Ureña), Piero (Quispe) y Martín (Pérez Guedes). Vamos a ver”, manifestó el administrador de la ‘U’ en una entrevista con El Comercio. “Para mí, la Selección es Yotún y diez más”, agregó durante los festejos en el estadio Monumental, el pasado 12 de noviembre.

Por ahora, si bien en un primer momento fue tajante con la continuidad del mediocampista en el Rímac, Joel Raffo empezó a bajar el tono de sus afirmaciones y recientemente solo atinó a recalcar que tiene contrato vigente con el club por un año más. “Se ha hablado mucho en estas últimas horas sobre el caso de ‘Yoshi’. Como lo dije la semana pasada públicamente, él tiene un vínculo vigente con nosotros, si me pides que garantice algo, ni como presidente ni como cualquier otro cargo de responsabilidad, podría garantizar algo porque en nuestra manera de proceder, porque escuchamos mucho a los futbolistas y a las personas en sí”, dijo el último lunes. Definitivamente esta novela tendrá más capítulos en los próximos días.

Yoshimar Yotún suma dos títulos nacional con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

El plantel, un mar de dudas

Ya con Enderson Moreira en el Perú, la pretemporada de Sporting Cristal está programada para el 15 de diciembre. El entrenador brasileño viene analizando el plantel que heredó de Tiago Nunes y es casi un hecho que habrá refuerzos para posiciones puntuales: lateral izquierdo, mediocampista central y delantero. Mientras esto se define, las bajas confirmadas son las siguientes: Gilmar Paredes, Aldair Vásquez, Diego Soto, Percy Liza, Emile Franco y Brenner Marlos. Del mismo modo, los que ya firmaron sus renovaciones son Jesús Pretell, Ignácio da Silva, Joao Grimaldo, Jhilmar Lora, Jesús Pretell e Irven Ávila.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO