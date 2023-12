La personalidad díscola de Christian Cueva siempre fue una señal de alerta para aquel equipo que, seducido por su calidad, decidiera ficharlo. Era talento y desorden; gambeta y desobediencia; pases de gol y salidas nocturnas. Ese era el paquete completo y no había más vueltas que darle. Cuando Alianza Lima lo presentó en marzo, corrió ese riesgo y la directiva lo asumió atendiendo las propias palabras del futbolista: “Me prometí volver como un mejor profesional y persona, que pueda ayudar al club a lograr grandes cosas a nivel nacional e internacional”, escribió en su cuenta de Instagram. Nada de eso pasó.

Como para alimentar los argumentos de aquellos que lo adjetivan y lo acercan más a un jugador retirado que a una persona con una complicada lesión en la rodilla, la noche del último sábado ‘Aladino’ volvió a ser tendencia y –para variar– no por algo positivo. Tras confirmarse su salida de Alianza Lima, el volante de 32 años tomó el camino equivocado y en lugar de marcharse en silencio, esperando que el tiempo haga lo suyo y pueda resarcirse en el campo de juego, disparó con todo a través de sus redes sociales. Sacó la pistola del rencor, apuntó y soltó las balas como si no hubiera un mañana.

“Me verán volver. Eso sí, todos los que están dentro del club que amo, siempre serán arroz con leche y desaparecerán rápido”, comenzó, dirigiéndose a las cabezas de Alianza Lima. “Siempre agradecido contigo, mi señor. Yo sé que tú pones todo en su lugar, pero por favor, desaparece a todos esos payasos. Mis cosas no me las gané en una rifa”, agregó, no sin antes cerrar con un mensaje hacia un periodista del medio local: “Pedro García, ¿quién te conoce, soplón?”.

Si bien hoy ya no hay rastro de esos mensajes, Christian Cueva volvió a quedar expuesto públicamente por un tema extrafutbolístico. Ya no solo se trata de un jugador que quiere volver a ser el de antes –si es que fuera verdad–, sino de una persona que se siente perseguida y prefiere repartir culpas a personas ajenas a sus decisiones, las mismas que a lo largo del 2023 lo convirtieron en el peor fichaje de la historia del club que tanto dice amar. Alguna vez lo apodaron ‘Cuevita’ por su edad, tamaño y personalidad; él sigue creyendo que tiene 17 años y todavía puede escaparse de una concentración para disputar un partido en Huamachuco sin que nadie le diga nada. Ya no, hoy tiene 32 y el ‘tic, tac’ del reloj parece que no le regalará un tiempo extra.

El peor comienzo

Desde que Christian Cueva fue presentado en sociedad y la hinchada de Alianza Lima comenzó a ilusionarse con ver aquel jugador que supo adueñarse de la Selección Peruana durante dos procesos clasificatorios, no pasó mucho tiempo para que viviera su primer exabrupto. Quizás él no lo planeó, pero las decisiones que vinieron después desencadenaron muchas de las cosas de las que seguramente hoy se lamenta: en su segundo partido con los ‘Íntimos’ –el primero como titular– tuvo que ser sustituido a los 21′ luego de un golpe con Jeremy Rostaing.

A pesar de que siguió jugando y aparentemente no sufrió una lesión de gravedad, aquel choque con el zaguero de Atlético Grau comprometió su rodilla derecha y se rompió los ligamentos, algo que estuvo oculto durante mucho tiempo y este diario pudo revelarlo a finales de octubre. El volante no se operó y solo siguió un tratamiento paliativo para no dejar de jugar, una postura contraproducente que a la larga se evidenció en su sobrepeso, falta de ritmo futbolístico y exclusión definitiva de los partidos decisivos de Alianza Lima en la Liga 1 Betsson 2023.

Christian Cueva se rompió los ligamentos de la rodilla derecha en marzo. (Foto: GEC)





Tarjeta roja innecesaria

El 24 de abril, cuando Alianza Lima vencía por 1-2 a Unión Comercio y se jugaban los minutos de descuento, Christian Cueva –que estaba en el banquillo de suplentes– fue expulsado por Diego Haro. Aunque en su momento nadie entendió qué fue lo que pasó, el mediocampista se defendió en plena transmisión: “Dile qué le hemos dicho, tú has estado presente”, alegando que solo le había reclamado al cuarto árbitro por el tiempo añadido.

Posteriormente, en una entrevista con Movistar Deportes, ‘Aladino’ explicó lo sucedido: “Él dijo que yo les había dicho que son una cag***. El cuarto árbitro habló y efectivamente le dijo a Diego Haro que son una cag***. Lo único que yo le dije fue por qué dio ocho minutos. No hay nada de malo. Grité fuerte para que me escuche el árbitro”, sostuvo. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) no le quitó la tarjeta roja y lo suspendió por un partido.

Christian Cueva fue expulsado del partido entre Alianza Lima y Unión Comercio. (Video: Liga 1 MAX)





¿Dónde está Christian Cueva?

El lunes 3 de julio, cuando iba a comenzar una nueva semana de entrenamiento luego del triunfo por 0-1 sobre Deportivo Municipal en el arranque del Torneo Clausura, Christian Cueva estuvo no habido durante varias horas y no se presentó al Club Esther Grande de Bentín como el resto de sus compañeros. “Este lunes 3 de julio, el futbolista Christian Cueva no se presentó a los entrenamientos del primer equipo. Su ausencia se dio sin previa coordinación con el club”, explicó Alianza Lima en un comunicado, señalando que nadie en la institución estuvo al tanto de que aquel día iba a faltar a trabajar.

Sucede que un día antes ‘Aladino’ había viajado a Trujillo a un evento de un familiar, algo que se confirmó luego de que se difundiera un video en donde se le ve pasado de copas junto a unos amigos. “Sé que las faltas traen consecuencias, aceptaré lo que se me imponga. Espero tener la posibilidad de reivindicarme”, dijo para disculparse, pero nada cambió: Alianza Lima decidió respetar su contrato hasta fines de agosto –el cual fue ampliado posteriormente– y le impuso una sanción disciplinara tras investigar los sucedido.

La voz del pueblo

Luego de que Alianza Lima empatara sin goles con ADT en condición de local, resultado que los dejó sin posibilidades de ser tricampeones de manera automática sin la necesidad de disputar una final, el público que acudió al estadio Alejandro Villanueva mostró su rechazo a los jugadores por el bajo rendimiento que mostraron aquella noche del 21 de octubre. Obviamente, los antecedentes de Christian Cueva hicieron que él fuera uno de los más pifiados por la hinchada. “Fuera Cueva”, repitieron varias veces, mientras le lanzaban cosas desde la tribuna occidente.

La cereza al pastel: juerga y afiches

Lejos quedarse en sus casas tras el empate ante ADT, varios jugadores de Alianza Lima, entre los que estaba Christian Cueva, decidieron pasar una noche divertida en el cumpleaños de la esposa de Carlos Zambrano. También estuvieron Bryan Reyna, Andrés Andrade, Pablo Sabbag y Edinson Chávez, según se pudo apreciar en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Los hinchas, entendiendo que esto fue una falta de respeto hacia ellos luego del desastrosos partido ante los tarmeños, se dirigieron hacia el volante pegando afiches en las calles de La Victoria, con imágenes con su rostro y la frase “Lárgate”.

Christian Cueva no marcó un solo gol con Alianza Lima en la temporada 2023. (Foto: Alianza Lima)





Sin pena ni gloria

Esta segunda etapa de Christian Cueva en Alianza Lima quedará marcada por diversos hechos extradeportivos y ningún buen recuerdo que pueda evocarle a la hinchada ‘blanquiazul’ una sonrisa. Hace nueve meses se paró emocionado en un estadio Alejandro Villanueva repleto y él se llevó todos los reflectores. Fue el fichaje esperado, quien debía guiar al equipo al tricampeonato y sacarle lustre a su calidad en la Copa Libertadores. Nada de eso sucedió y todo lo que dijo aquel día cayó en saco roto, sumado a sus actos de indisciplina y una grave lesión en la rodilla que terminó por romper sus promesas.

En cuanto a números, el mediocampista de 32 años disputó un total 27 encuentros entre la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores, sin poder anotar un solo gol y sirviendo una asistencia en el Apertura. El presente de ‘Aladino’ es incierto: por ahora deberá regresar a Al Fateh –donde tiene contrato hasta finales de 2025– y analizar una posible operación a su rodilla, pensando en rehacer su carrera y tentar la chance de regresar a la Selección Peruana, de donde fue marginado por justificadas razones.





