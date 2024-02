Muchos hinchas quizá por primera vez lo vieron en acción. Con la ‘36′ en la espalda, Alfaro saltó al gramado del Gallardo y con su 1.81 metros de estatura pisó fuerte contra ADT. Sus primeras entradas, avanzadas por izquierdas y cortes hacían que el estadio reconozca su accionar. Moreira también entendió que venía haciendo un partido correcto y lo mantuvo los 90 minutos en la cancha. No parecía que apenas tenía dos partidos en Primera división, pues el chico fue de los valores más altos del equipo ‘cervecero’ y así lo ratifican las estadísticas.

“Durante la semana sabía que podía arrancar y estuve trabajando duro para llegar a este partido. Soy consciente de que tengo que seguir en la misma sintonía y mantener las mismas ganas para ganarme un lugar en el equipo”, dijo Alfaro, el chico que se ganó el respeto de la mayoría de hinchas celestes sobre todo en redes sociales. Tiene dos años más de vínculo con los celestes, y recientemente el año pasado le hicieron su primer contrato como jugador profesional.

Sus números contra ADT en el debut

Registro Números Minutos 90 Quites 4 Duelos ganados 4 de 6 Pases acertados 9/13 (68% de efectividad) Faltas 1 Faltas recibidas 2

Pero su vínculo con ‘SC’ no viene de ahora, sino de hace nueve años. Alfaro llegó a La Florida a los 11 y casi siempre jugó como lateral izquierdo en todas sus etapas de menores. Es sobrino de Luis ‘Pinza’ Hernández, quien también jugaba en la misma posición y tuvo un paso importante por Cristal en 2007 y 2008. Desde el año pasado ya había ganado mucha notoriedad en el equipo de Jorge Cazulo, que salió campeón en el torneo de reservas y, además, siendo un baluarte importante en la defensa. Es más, en algunas ocasiones, lució la cinta de capitán. Todo un líder.

Su paso con Nunes

Su buena performance hizo que Tiago Nunes le diera la chance del estreno el pasado 18 de mayo contra Binacional en Juliaca, donde disputó 10 minutos y ‘SC’ ganó por 1-0 con un gol agónico de Leandro Sosa a los 92′. Allí, Gabriel mantuvo la buena racha de los canteranos de Cristal que no pierden el encuentro de su debut en Primera División. Con su ingreso contra el ‘Bi’ en aquella noche de Juliaca, ya son 12 los juveniles que se estrenan sin caer desde 2020. Asimismo, fue el sexto canterano que el ‘profe’ Nunes utilizó durante la temporada 2023. En total, el año pasado disputó dos encuentros (43 minutos en total) y ocho veces estuvo en la banca.

En las altas esferas de Cristal consideran que Alfaro debería empezar a ser tomado en cuenta, considerando que el club no se reforzó en la posición del lateral izquierdo para la actual temporada. Solo quedó el argentino Nicolás Pasquini, en el papel, el hombre titular, y para variar Nilson Loyola dejó el club para marcharse a Vallejo. Es decir, Moreira definirá entre Pasquini y Alfaro al indiscutible en dicha posición para este 2024. Si bien es cierto, hasta el día de hoy, este último estaría ganando la pulseada entre el comando técnico celeste para jugar este domingo contra Boys.

Un punto a favor para Alfaro, y considerando que busca ganarse un lugar en el ‘11′, es que no formará parte del equipo de reserva de ‘SC’ que jugará la Copa Libertadores Sub 20, que se disputará entre el 2 y 17 de marzo, debido a que él es categoría 2003. Esto, sin duda, podría ser un plus para enfocarse al 100% en ganarse un lugar en el ‘11′ de Moreira, ya sin la preocupación de marcharse a tierras uruguayas con motivo del torneo internacional.

