El pasado 9 de marzo, fecha en que se paralizó la Liga 1 debido a la pandemia, Sporting Cristal presentó a Jhon Marchán. Las expectativas que se tenían con él eran altas, sobre todo por lo realizado en Portuguesa, donde jugó seis temporadas consecutivas (disputó 91 partidos y 6,193′). Aunque poco se conocía del venezolano, con el reinicio del campeonato y -cabe admitirlo- por su cuenta de Instagram, hoy algo más se sabe del ‘28′ celeste.

“Me encanta la música, la disfruto mucho. Paso todo el día con ella puesta. Creo que ese amor sale de haber estado en una iglesia allá en Venezuela, ahí cantaba alabanzas y coros. Soy cristiano y toda mi familia es cristiana. La iglesia a la que pertenezco me mantiene muy motivado, siempre con la mente puesta en ser el mejor y lograr cosas grandes”, confesó, hace algunos meses, Marchán para Deporcast.

Y es que durante sus días en cuarentena, Jhon y su guitarra fueron uno solo, tocando canciones religiosas o componiendo alguna melodía, tal y como lo dio a conocer en su red social. Pese a la incertidumbre, su espíritu no se marchitó, pues la música y su fe lo acompañaron hasta que tuvo la oportunidad -por fin- de deleitar a los hinchas rimenses con su destreza.

Debut como titular ante Sport Boys

Para el duelo ante Sport Boys, Jhon estaba mentalizado en dar todo de sí en la cancha. “Tenemos mucha fe de que en el debut ante Boys llegaremos muy bien”, comentó para Depor. No se equivocó: en aquel choque, por la fecha 7 del Apertura, los celestes aplastaron a los rosados con un categórico 4-1. El extremo venezolano tuvo 66 minutos para diseñar su carta de presentación.

Marchán arrancó de titular aquel miércoles en el Estadio Nacional. En el arranque se mostró como todo un volante experimentado, con pases en profundidad y calidad en cada jugada. A los 2′, incluso, tuvo su primera habilitación para Emanuel Herrera, la cual no pudo concretarse. Todo ello y sus diagonales le dieron dinámica al ataque de Roberto Mosquera.

¿Por qué Sporting Cristal?

En la última entrevista que dio para Deporcast, Jhon confesó uno de los motivos por los que decidió venir a Perú y hacerse de un nombre en el fútbol internacional. “Tengo una historia linda con este país. Yo vine aquí hace ocho años con mi papá, en un viaje de misionero. Fue allí cuando pude asistir a un partido entre Venezuela y Perú en Lima, por las Eliminatorias”, comenzó a contar.

“Aquel día, tuve la dicha de ir al Nacional para ver este encuentro y me enamoré de ese estadio, de la gente al ver cómo apoyaban. Y es curioso cómo después de muchos años volví como futbolista. No me lo esperaba, pero cuando me dicen Cristal en Perú, de una me llegaron esos recuerdos y no pude decir que no”, confesó el jugador ‘llanero’. Curiosamente, su debut fue en ese mismo escenario, aunque -por motivos sanitarios- no pudo hacerlo con el coloso lleno de hinchas.

Tiene el visto bueno de Roberto Mosquera

Luego del arranque de la fase 3 de entrenamientos en los clubes, Roberto Mosquera tuvo oportunidad de hablar del trabajo realizado por Jhon. “Marchán es un talento natural, no es que yo quiera crear más expectativas, ya lo van a ver. Es un jugador con una zurda confiable, un futbolista con un ida y vuelta, muy técnico y muy hábil. Seguro que le va a agradar a la afición. Tiene solo 21 años y ha jugado 100 partidos en el torneo venezolano, y estamos muy satisfechos con su trabajo”, aseguró el técnico.

No se equivocó. Pese a la inquietud que genera un debut, Marchán lo supo manejar, mantuvo el control y se integró al esquema táctico del cuadro del Rímac. Solo resta estar atentos a lo que pueda seguir demostrando este volante, sobre todo ante el reto de hoy ante Alianza Lima.

