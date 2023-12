Jacaré sería el segundo pedido que Moreira le hizo saber a la directiva tras Cazonatti, por lo que las negociaciones estarían avanzadas para que sea celeste. De acuerdo la prensa brasileña, el habilidoso extremo, con contrato vigente con Bahía hasta el 2024, no estaría en los planes de su actual equipo y eso facilitaría su salida. Ya habría un acuerdo con el jugador, pero se estaría viendo el tema entre clubes para cerrar el caso.

Los rimenses estarían armando un contrato por tres años con Jacaré y llegaría para reforzar la banda derecha, en la que competiría con Joao Grimaldo. Pero no solo eso, el brasileño también se mueve por izquierda, maneja los dos perfiles, y se caracteriza por ser un extremo potente y de mucha velocidad. Su llegada a tienda rimense se daría especialmente a la relación que guarda con Enderson, quien ya lo dirigió en 2022, sabe de su potencial y lo que puede aportarle al equipo.

Viejos conocidos

De concretarse su llegada, Jacaré se reencontrará con Enderson Moreira, técnico que supo sacar su potencial en 2022 durante su etapa en Bahía, en la segunda división brasileña. Pero no solo conoce al técnico rimense, el extremo nacido en Caririacu también compartió camerino ese año con Ignacio Da Silva, pieza clave de Cristal la última temporada. Ambos coincidieron en el ‘Tricolor de Acero’ y brillaron en la campaña donde lograron el ascenso al Brasileirao de la mano del estratega.

Sí, esta temporada 2023, Jacaré comenzó bien el año, pero fue perdiendo terreno en el equipo hasta ser un jugador transferible; en Bahía durante la etapa 2022 ocurrió todo lo contrario. Fue una pieza clave en el ascenso de la mano de Moreira, quien le dio la confianza necesaria en los seis meses que estuvo en el banquillo. Justamente, esa misma que espera obtener cuando llegue a La Florida. Con el técnico, Vitor solo se perdió dos partidos; el resto tuvo minutos y protagonismo; lo mismo que Ignácio, dos referentes de aquella campaña.

“Es un jugador que ha crecido mucho, cuando entra en el partido provoca desequilibrio. Es muy regular, empieza y termina casi al mismo nivel, tácticamente también cumple y tiene un gran juego de cara al arco. Es un jugador con carisma, trabajo táctico, técnico, físico y dedicación”, fueron las palabras de Moreira sobre Jacaré en una conferencia durante su etapa en Bahía en 2022. Le da confianza.

Números de Jacaré con Enderson Moreira en 2022 Partidos Minutos Goles Asistencias Serie B 16 844′ 1 2 Copa do Brasil 1 28′ - - TOTAL 17 872′ 1 2

¿Cómo le fue esta temporada?

Jacaré ha tenido altibajos a lo largo de su carrera y este año no encontró la regularidad esperada en Bahía. El extremo fue de más a menos y en la última parte del año terminó perdiendo protagonismo. A inicio del 2023, destacó en el equipo de Renato Paiva, lo que llevó a que le renovaran el contrato hasta 2024; sin embargo, con la llegada de Rogerio Ceni dejó de tener minutos. En total, terminó con 41 partidos, seis goles y cuatro asistencias; y se perdió 26 cotejos por decisiones técnicas.

Pese a su inesperado presente, en Brasil destacan sus características de juego y resaltan cómo un futbolista que no pasó por ninguna academia hasta 2017 llegó a jugar en el Brasileirao gracias a su buen fútbol. Comenzó jugando en ligas amateur, llegó al A. D. R. C Icasa para luego dar el salto a Fortaleza, donde estuvo en el equipo Sub 20, se quedó ahí hasta 2019 y al siguiente año aterrizo en el Caucaia. Luego de darles el ascenso en la segunda división del Cearense, firmó por Ceará.

Asimismo, la carrera de Jacaré estaba en ascenso hasta que en marzo del 2021 sufrió una dura lesión en los ligamentos la cual lo alejó ocho meses de las canchas. Tras ello, Bahía lo contrato para luchar el ascenso al Brasileirao y Enderson Moreira sacó lo mejor de él. El técnico brasileño espera darle ese protagonismo que no tuvo este año en Sporting Cristal para el 2024.

Números de Jacaré este 2023 Partidos Minutos Goles Asistencias Serie A 18 844′ 1 - Copa do Brasil 6 446′ 2 2 Campeonato Baiano 11 726′ 1 2 Copa do Nordeste 6 279′ 2 - TOTAL 41 2295′ 6 4









