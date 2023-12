El principal problema de la selección que irá al Preolímpico Sub 23 es que diferentes jugadores que pertenecen a la categoría no podrán estar debido a que sus clubes no han dado el permiso para que puedan jugar el torneo, dado que no es una competencia FIFA y los equipos no están obligados a cederlos. Con ello, nombres como los de Joao Grimaldo, Piero Quispe, Matías Lazo, Kenji Cabrera no disputarían el certamen.

Esto ha sido un problema para ‘Chemo’, pero también una oportunidad para otros. La ‘sele’ será completada por futbolistas menores de 23 años, 14 de 18 años, mientras que otros tres bordean los 17 años. En Depor, hicimos una radiografía del plantel que tendrá el jefe de la Unidad Técnica con el que buscará la heroica y conseguir un cupo olímpico.

'Chemo' del Solar fue designado jefe de la Unidad Técnica de Menores en diciembre del año pasado. (FPF)

Los convocados

Arqueros

Jeferson Nolasco: el joven arquero de 21 años debutó en 2021 con la César Vallejo, donde estuvo hasta 2022 con poca participación. Tras ello, a inicio de año jugó un partido en Alfonso Ugarte de Puno en la Liga 2 y para la segunda mitad del año, fue cedido a Cienciano. En el ‘Papá' disputó siete encuentros seguidos hasta el final del torneo y aún le queda contrato en calidad de préstamo por todo el 2024.

Jefferson Rodríguez: el segundo portero tiene 17 años y pertenece a Universitario de Deportes. Si bien aún no debuta de manera profesional con el primer equipo, Rodríguez ha estado con el elenco de reserva del club, disputando el torneo y estuvo en la final, incluso atajó un penal en la ida, donde finalmente quedaron subcampeones.

Defensas

Erick Noriega: el central de 22 años, nacido en Japón, pero que representa a Perú, comenzó su carrera en la segunda división del país nipón en 2020, estuvo un año ahí y en 2023 fue fichado por la San Martín para disputar la Liga 2, siendo pieza clave de los santos. Su equipo llegó hasta los playoffs, pero no pudo conseguir el ascenso.

Julinho Astudillo: el defensor nacional tiene 18 años y juega en la posición de zaguero central. Su actual club es Universitario de Deportes y, al igual que el portero Jefferson Rodríguez, disputó con el equipo crema el torneo de reservas.

Alejandro Pósito: el defensa central de 18 años milita en Sporting Cristal y es el hermano menor del reconocido Janio Pósito. Este año debutó como profesional con el elenco rimense al tener unos minutos en un partido del Apertura (contra Deportivo Garcilaso). El resto de la temporada jugó en la reserva, logrando salir campeón. Además, firmó un contrato con la institución hasta 2027.

Juan Quiñones: el zaguero chimbotano de 22 años comenzó su carrera en Chavelines de la segunda división en 2020 para luego al siguiente año pasar a la César Vallejo. Continúa en el cuadro poeta hasta la fecha y su participación en el primer equipo ha ido creciendo con el paso del tiempo. Ya disputó la Copa Sudamericana esta temporada y además puede jugar de lateral izquierdo.

Alonso Yovera: el defensa nacional de 22 años se desempeña como lateral izquierdo y esta temporada estuvo en Cusco FC. Llegó al equipo imperial luego de dos años en Deportivo Municipal, donde alcanzó gran protagonismo. Este año, con los dorados, fue titular recurrente tanto en el Apertura como en el Clausura.

Emilio Saba: el lateral derecho de 22 años comenzó su carrera deportiva en Melgar en 2020, año donde debutó como profesional. Tras ello, pasó por Municipal en 2021 y por UTC en 2022. Este año, llegó a ADT en calidad de préstamo y fue pieza clave en la buena campaña del equipo de Tarma.

Franshesko Cassiano: el joven lateral derecho de 18 años pertenece a Sporting Cristal y por su corta edad aún no ha logrado debutar en el primer equipo. Eso sí, salió campeón con el club rimense en el torneo de reservas y disputó la Copa Libertadores Sub 20.

Matías Llontop: el lateral zurdo de 21 años lleva ya tres años como jugador profesional. En 2020 debutó con la San Martín y estuvo en Santa Anita hasta 2021. Ya para el 2022 aterrizó en Mannucci, donde continúa actualmente. En el cuadro carlista, tuvo mayor protagonismo en este Clausura siendo titular en 15 partidos.

Marco Huamán: el lateral derecho de 21 años comenzó su carrera en Sport Huancayo en 2020. Con el pasar de las temporadas, Huamán gozó de mayores oportunidades y tuvo un gran 2023, incluso llegó a ser convocado para las Eliminatorias, aunque no quedó en la lista final. Y aunque aún no se ha hecho oficial, todo hace indicar que tiene todo arreglado para ser nuevo fichaje de Alianza Lima.

Mediocampistas

Sebastián Cavero: el joven mediocampista de 21 años inició su carrera en Alianza Lima en 2020, llegó a debutar ese año, aunque por falta de oportunidades se fue la temporada siguiente a Alianza Universidad. Ya en 2022, sumó minutos en Atlético Grau y para este año llegó como refuerzo a Melgar, donde alterna en la volante del ‘Dominó'.

Eslyn Correa: el joven piurano de 18 años se desempeña como interior y como volante por fuera. Este año debutó con Deportivo Municipal y adquirió mayor protagonismo en el Clausura, tras los problemas financieros de la ‘Franja’. Correa terminó jugando 13 partidos este año.

Ian Wisdom: el volante de 18 años es una de las principales ‘joyas’ de Sporting Cristal. Y aunque aún no ha debutado en el primer equipo, en reservas ha mostrado grandes condiciones y tal es así que fue clave en la obtención del título de su categoría. Además, ha sido convocado a la ‘sele’ Sub 20 y ya firmó un contrato profesional hasta 2026.

Jhoao Velásquez: el jugador de 18 años se desempeña en el mediocampo, pero además en la zaga central. Pertenece a Alianza Lima y ha tenido más protagonismo en el equipo de reservas. jugando la Libertadores Sub 20. En el Clausura, logró debutar como profesional y ya lleva dos partidos en primera.

Álvaro Rojas: el volante ofensivo de 18 años juega en Universitario de Deportes y se desempeña más como interior por izquierda. Este año debutó como profesional de la mano de Jorge Fossati. El resto del año estuvo en reservas y ya cuenta con un contrato hasta fin del próximo año.

Franchesco Flores: el mediocentro ofensivo de 22 años es natural de Pisco y comenzó su carrera en Deportivo Pacasmayo en 2018, para el 2020 llegó a César Vallejo donde continúa actualmente. Ese mismo año debutó como profesional en Primera División y luego en 2022 pasó por UTC y San Martín. Este año, no ha tenido muchos minutos, pero tuvo dos partidos en el Clausura.

Jefferson Cáceres: el joven volante tiene 21 años y se mueve por todo el frente de ataque, comenzó su carrera en Melgar en 2020, al año siguiente debutó con el ‘Dominó' y este año llegó a Binacional, disputó la Sudamericana y fue pieza recurrente en el esquema del ‘Poderoso del Sur’, tanto en el Apertura como en el Clausura.

Delanteros

Juan Pablo Goicochea: el joven delantero de 18 años es una de las jóvenes promesas de Alianza Lima que mayor interés genera. El año pasado debutó con el primer equipo de la mano de Guillermo Salas y esta temporada tuvo tres partidos en la Liga 1. Además, intercaló su presencia con el elenco de reservas y la Libertadores Sub 20.

Guillermo Larios: el atacante de 21 años nacido en Chile, pero que representa a Perú inició su carrera en 2021 en Universitario de Deportes, donde estuvo hasta el 2022. Debutó el mismo año que llegó (2021) a los cremas y acumuló minutos y un par de partidos. Como quería mayores oportunidades, se fue este año a Alianza Atlético como refuerzo. Con los ‘churres’ sumó cuatro goles y cinco asistencias.

Bassco Soyer: con 17 años, es otra de las jóvenes figuras de Alianza Lima con gran proyección. Puede jugar como mediapunta, extremo por izquierda y de delantero. Este año, estuvo en la Libertadores Sub 20, junto a Goicochea; y además pudo debutar con el primer equipo íntimo en el Clausura, dijo presente en cuatro encuentros.

Víctor Guzmán: el espigado delantero de 17 años es otro de los talentos de Alianza en la categoría 2006. Guzmán fue parte de la delegación victoriana que disputó la Libertadores, también estuvo en la selección Sub 17 y viene de marcar el gol del empate 1-1 en el amistoso contra Colombia previo al Preolímpico. Eso sí, aún no ha debutado con el primer equipo íntimo.

Detalles del Preolímpico

La bicolor integra el Grupo B, para muchos el grupo más complicado del torneo, ya que sus rivales serán Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Mientras que el Grupo A estará conformado por Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Las dos selecciones que terminen como líderes de cada zona lograrán el cupo a París 2024.

Vale decir que si Perú quiere clasificar a los Juegos Olímpicos deberá quedar por encima de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. El torneo arrancará el 20 de enero del 2024 y acabará el 11 de febrero, todo será en Venezuela. De momento, ‘Chemo’ está de gira por Colombia sumando amistosos con la bicolor y aún le queda mes y medio de preparación. La ‘sele’ debutará el 21 de enero contra la ‘Roja’.





SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.