Mario Salas dijo que está enfocado al 100% en la final que disputará con el ganador de los duelos entre Alianza Lima y Melgar, pero aceptó que también tiene en mente los refuerzos que podrían llegar a Sporting Cristal para el Descentralizado 2019.

"Por la realidad del club no deberían ser muchos los jugadores que lleguen, deberían ser dos o tres o hasta uno o dos. De acuerdo también a los que se puedan ir" dijo el entrenador de Sporting Cristal en conferencia de prensa en La Florida.

Mario Salas: "El Boca vs. River no me interesa, me importa que le paguen a los jugadores de Sport Rosario"



Ante la insistencia de la prensa en dar a conocer los nombres de los posibles contratados el técnico celeste bromeó y pidió a los periodistas hacer una lista de los jugadores que crean que llegarán al club. "Al final vamos a ver quién le 'achunta'", dijo sonriendo.

El DT de Sporting Cristal habló de Alianza Lima y Melgar. "Son dos buenos equipos que merecen estar en las semifinales del campeonato. Será una semifinal apretada y reñida. No hay ninguna preferencia por ninguno de los dos. Nos preparamos para ganarle a cualquiera de los dos equipos. No tengo duda que nos vamos a presentar de la mejor forma, no tenemos ninguna excusa", apuntó.

La prensa de Chile habló sobre la posibilidad de dejar Sporting Cristal para dirigir un club en ese país o la selección 'mapocha'. Esta fue la respuesta de Mario Salas, quien tiene contrato por todo el 2019 pero con cláusula de salida.



"Yo tengo un contrato que tiene reglamento y tiene artículos. No hay nada que yo haga que este fuera de mi contrato. Yo lo que firmo es lo que cumplo siempre. Estoy muy enfocado en la final, en este momento me veo dirigiendo la Copa Libertadores con Sporting Cristal porque es lo que tengo", dijo.

