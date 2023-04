En los próximos días, Alianza Lima no solo tendrá que jugar contra el rival, sino contra el calendario ajustado que será su peor enemigo. Contando desde el sábado, en los siguiente nueve días, el club blanquiazul se enfrentará a tres rivales distintos -por Liga 1 y Copa Libertadores- en tres ciudades diferentes. ¿Cuál es la planificación de Guillermo Salas de cara a estos encuentros?, ¿cómo se encuentran los jugadores y cuáles son los mayores obstáculos que tendrá que afrontar?

Alianza Lima tiene los ojos puestos en dos torneos en simultáneo, la Liga 1 y la Copa Libertadores. Es por ello que Guillermo Salas deberá administrar de la mejor manera a sus futbolistas para no descuidar los objetivos que tiene la institución: mantenerse en la cima y obtener el título del torneo local y avanzar a octavos de final de la competencia sudamericana.

Este sábado, la siguiente prueba, será Cantolao, en un partido que se jugará a las 7:00 p.m. en el estadio Matute. Si bien ‘Chicho’ aún no ha definido un equipo titular, la idea es alinear un plantel alterno para que los titulares puedan llegar en las mejores condiciones al cotejo contra Libertad por Copa Libertadores (jueves 9:00 p.m.).

Alianza Lima tiene planificado viajar a Paraguay el martes 18 por la tarde. En tanto, aún se analiza el retorno. En principio, sería en dos grupos y llegarían a Lima el sábado 22 entre las 4:00 a.m. y 10:00 a.m. Por la tarde estarían viajando a Tarapoto, donde el domingo 23 a la 1:00 p.m. enfrentarán a Unión Comercio por la fecha 13 de la Liga 1. Es decir, no tendrían ni un día de descanso.

No obstante, si se logra definir un nuevo charter, aterrizarían en la capital peruana a las 5:00 a.m. del viernes 20 para descansar y poder trabajar previo al vuelo a la selva peruana. Este panorama se debe definir en las próximas horas.

Fecha Partido Estadio, ciudad Torneo 15/04 - 7:00 p.m. Alianza Lima vs Cantolao Alejandro Villanueva, Lima Liga 1 20/04 - 9:00 p.m. Libertad vs Alianza Lima Defensores del Chaco, Asunción Copa Libertadores 23/04 - 1:00 p.m. Unión Comercio vs Alianza Lima Carlos Vidaurre García, Tarapoto Liga 1

Cabe resaltar que Alianza Lima cuenta actualmente con cuatro bajas: Gino Peruzzi (esguince en el tobillo derecho), Yordi Vílchez (esguince en la rodilla derecha), Joao Montoya (golpe en la rodilla) y Edinson Chávez (desgarro). Solo el argentino podría llegar a los próximos partidos.

Alianza Lima solicitó a la Liga 1 que el cotejo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura ante Cantolao sea reprogramado para el viernes 14 de abril por la noche. No obstante, el pedido fue rechazado y finalmente el se jugará a la hora inicialmente pauteada: sábado 15 a las 7:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva.

El club de La Victoria contaba con la aprobación de la Policía Nacional del Perú (PNP), que había aceptado cubrir dos partidos de gran magnitud en Lima el mismo día, considerando que a las 4:00 p.m. se enfrentan Sporting Cristal y Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo, mientras que el cotejo de Alianza se iba a jugar a las 9:00 p.m. Aún la respuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) fue negativa.

Cabe resaltar que este pedido provenía del comando técnico blanquiazul, que veía conveniente tener más días de descanso y planificación de cara al cotejo por Copa Libertadores ante Libertad (jueves 20, 9:00 p.m.).

Se queda en Alianza

Pablo Lavandeira anunció a través de sus redes sociales que continuará en Alianza Lima en la temporada 2024. “Quiero contarles con mucha felicidad y orgullo que renové mi vínculo contractual por todo el 2024 con el club.Para seguir perteneciendo a la familia blanquiazul y defendiendo esta gloriosa camiseta con hidalguía cada vez que me toque vestirla, gracias a todos los que lo hicieron posible y gracias eternas a todos ustedes por su inmenso cariño”, publicó en su cuenta de Instagram.

Los futbolistas cuyo vínculo contractual vencen en diciembre del 2023 son los siguientes: Angelo Campos, Franco Saravia, Ítalo Espinoza, Gino Peruzzi, Joao Montoya, Pablo Míguez, Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Cristian Benavente, Jairo Concha, Andrés Andrade, Hernán Barcos y Aldair Rodríguez.





