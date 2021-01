Pese a la pandemia y todo lo que ha conllevado el COVID-19, el 2020 fue un año importante para Renato Solís. No solo disputó los duelos más cruciales de Sporting Cristal, con miras al título nacional, sino que también pudo debutar en la Libertadores con apenas 22 años. En el medio peruano como internacional, pocos arqueros se ganan el puesto a tan temprana edad. Y así lo ha hecho Renato, que con perseverancia y responsabilidad, se volvió en una pieza clave para Mosquera, de cara a la estrella 20 de la institución.

A poco más de una semana de iniciar la pretemporada en La Florida, Solís estima que este 2021 será mejor que el año en el que se consagró campeón nacional. Sin embargo, si bien suena un arquero con más experiencia en el Rímac, de darse el caso, Renato no lo ve como competencia directa, pues con quien batalla todos los días para vencer sus desaciertos es consigo mismo.

En un año de pandemia, ¿cuánto has cambiado como arquero?

La pandemia lo ha cambiado todo, como futbolista, como profesional y los entrenamientos también. Esos meses en casa fueron muy difíciles. Tenía que adaptarme a los entrenamientos nuevos por Zoom. Fue muy complicado, ya que no se podía trabajar nada de mi posición. No entrenaba como arquero, sino como jugador. Recién en cancha sentí el choque.

Con tan solo 22 años, te convertiste en titular indiscutible en Cristal, algo que pasa mucho con los arqueros en los equipos grandes en el mundo. ¿Cómo lo analizas?

Sí, el solo hecho de ser arquero es asumir mucha responsabilidad, no solo por estar en un equipo grande. En el equipo que estés, es la misma responsabilidad. Estoy feliz por los 27 partidos como titular, fue un año bueno, con mucho progreso, ganando bastantes partidos, lo cual me hace tomar más cancha y más ritmo. Fue un buen 2020, hicimos una buena campaña y campeonamos. El 2021 tiene que ir mucho mejor que el que se fue y pueda exigirme más.

Renato Solís acumuló 27 partidos como titular en la Liga 1, incluyendo los duelos en busca del título nacional. (Foto: Liga 1)

A poco de comenzar una nueva pretemporada, ¿en qué ha mejorado Solís en el 2020?

He mejorado mucho en mi paciencia. Me frustraba mucho cuando no me salían las cosas. Ahora me centro más en el hecho de que todo es un proceso, que no se logra de la noche a la mañana, pero al final disfrutas de ese logro, como lo ha sido el título nacional

¿Y qué has ganado en Cristal? ¿Qué consideras que te falta para la Selección Peruana?

Con el equipo, gané bastante experiencia, bastantes partidos, lo cual creo que me suma muchos puntos a la hora de que me consideren en la selección mayor. Tener buenas actuaciones y estar en un equipo importante, como lo es Sporting Cristal, suma mucho y lo tienen en consideración en la Selección, además de jugar finales y duelos cruciales.

Con experiencias en un Preolímpico, Copa Libertadores y final de Liga 1, ¿qué les ha sumado a tu juego con Sporting Cristal?

Pienso que cada duelo es a muerte, sea con la Selección o con Cristal, por lo que di lo mejor de mí. En el Apertura, a principios de ese año, tal vez pensábamos que ya no podríamos pelearlo, pero sabíamos que había un acumulado en el cual debíamos seguir sumando puntos. En el camino, me sentí bien y con buen ritmo, por lo que sentí preparado para asumirlo.

Renato Solís jugó en la selección peruana Sub 15 de 2013 y Sub 23 de 2020. (Foto: Twitter / @SeleccionPeru)

Y en cuanto a tu desarrollo, ¿qué has podido conversar con el preparador de arqueros del club?

Mayormente conversamos después de los partidos. Yo le pregunto siempre en qué creo que estoy fallando, en qué me puede estar faltando algo, al término de cada compromiso para saber en qué debo trabajar más. En estos últimos meses, los días se nos volvían tan cortos, por la seguidilla de partidos, y sentía que no se podía trabajar de forma regular con el equipo. No solo se trataba de cansancio físico, sino también de la fatiga mental.

Así como Mosquera ha potenciado el rendimiento de algunos jugadores en Cristal, ¿qué ha significado para ti el ‘profe’?

Roberto, muy bien. Su trabajo es muy bueno y sus equipos han dado lo mejor de sí. A ello se deben sumar los profesionales que también trabajan en el club: psicólogos, nutricionistas, ‘fisios’ y más. Ahora, con respecto a él (Mosquera), Roberto da bastante confianza a los jugadores. Él propició un ambiente tranquilo para nosotros, lo cual devino también en el título.

De llegar un arquero más experimentado a Cristal, ¿cómo tomas la competencia?

De manera deportiva, es parte de la carrera. Siempre van a llegar compañeros nuevos que vienen a sumar y ayudar a que se mantenga el grupo. Considero que, antes de contratar a un jugador, se tiene que ver que se pueda conservar un buen grupo. Sea quien sea, si es que llega, se le recibirá con los brazos abiertos. Yo no tengo ningún problema, el que verá ello al final es Roberto, a quién poner y a quién no. Él decide.

Renato Solís narró pasajes de su vida y detalles del club. (Video: Mariagrazia Llenque / GEC)

¿Qué retos te planteas para el 2021?

Quisiera hacer una buena campaña con Sporting Cristal. Siempre quiero dar lo mejor posible en cada partido, si llega un refuerzo o no, si juego varios partidos o no, solo pienso en hacerlo de la mejor manera, no solo en los duelos, sino en los entrenamientos.

Tienes contrato con Cristal hasta finales del 2021, ¿se te ha presentado otras ofertas en el camino?

Respecto a otras ofertas u otros clubes, eso lo termina viendo mi representante. Sé que hay una oferta de renovación con la institución, pero ello también lo está viendo él.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.