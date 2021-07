Los números de Roberto Mosquera al frente de Sporting Cristal no mienten (desde su regreso, el año pasado): en 45 partidos ganó 32, empató nueve y solo perdió tres veces. Encima acumuló 97 goles a favor. Todo eso le dio el título nacional 2020, el de la Fase 1 y hace dos días el de la Copa Bicentenario. Pese a ello, el último fin de semana desde distintos clubes hablaron de un posible favorecimiento a “un equipo” por la designación de las canchas en el torneo local.

El DT rimense no se quedó callado y en conferencia de prensa manifestó que “es lamentable que se ponga en tela de juicio la honra, porque se está diciendo que estamos tomando alguna ventaja competitiva que no necesitamos, y que históricamente no lo ha hecho Sporting Cristal. Nosotros hemos jugado en todas las canchas del torneo”.

Roberto Mosquera continuó: “Hemos jugado en el Callao cuando nos ha tocado, hemos jugado el año pasado todos los partidos que nos ha tocado en Villa El Salvador y nunca nos hemos una saltado una cancha”. A su vez se refirió a la evolución que vienen mostrando Percy Liza, Joao Grimaldo y Jesús Castillo.

“La madurez de ellos llegó porque tuvimos el tino para ponerlos en los momentos claves. Yo creo que Castillo puede ser titular en cualquier momento, yo creo que lo de Liza fue gradual. No todos los jugadores son igual. Lo que queremos es que todos lleguen a una madurez. Por ahora es difícil prometer si jugarán o no (con relación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana”, sostuvo.

Tomando en cuenta que este viernes se cumple un aniversario de la goleada de Sporting Cristal sobre Racing Club, en las semifinales de la Copa Libertadores 1997 (4-1), Roberto Mosquera recordó una anécdota, aunque del partido de ida, en Argentina: “Estábamos en el segundo tiempo y lo expulsan a Sergio (Markarián). Entonces voy corriendo hasta el túnel, porque era el asistente, y le digo: ‘Sergio, qué hago’. No sabía qué hacer. Luego llamé a Carmona, lo hice ingresar y en un lateral viene Julinho para sacar rápido...”.

Roberto Mosquera añadió que le pidió a Julinho que necesitaban un gol más... “sacó el lateral otro jugador, centró Julinho y Bonnet cabecea y marca (risas)”. Hoy busca llegar hasta instancias claves pero en la Copa Sudamericana, donde tendrá un duro reto ante Peñarol: “Esperamos darle más alegrías internacionales a Sporting Cristal”.





