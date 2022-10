Sporting Cristal volvió a la senda del triunfo y Roberto Mosquera aprovechó la ocasión para mandarle un mensaje a sus detractores, quienes aprovecharon su pasada derrota, contra Atlético Grau, para señalar al DT de uno de los candidatos a llevarse el título nacional a final de la presente temporada. Sí, los celestes por ahora marchan en lo más alto del certamen.

“La gente se alegra cuando no gano. Este es un deporte que se practica en el Perú. Yo nunca me alegro cuando a otro no le va bien, pero cada uno responderá lo que siente realmente. Hemos retomado el camino y es merecido por lo que hemos hecho en el año”, sostuvo el entrenador en diálogo con ESPN.

Roberto Mosquera sabe que Sporting Cristal tendrá una nueva final, antes de los Play Offs, por lo que saldrán con todo al gramado de juego del estadio Alberto Gallardo para superar a Carlos A. Mannucci, basándose en la fortaleza mental que su grupo posee para superar obstáculos.

“Hemos dado un paso importante. Perdimos un partido en el que tuvimos muchas ocasiones de gol. Hoy, hicimos una buena presentación en la que hubo jugadores destacados como Joao Grimaldo y Alejandro Duarte. El equipo está bien, mentalmente fuerte”, acotó el estratega nacional.

Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci: fecha y hora del partido

Los dirigidos por Roberto Mosquera llegarán al duelo ante Carlos A. Mannucci con la moral a tope, luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético en condición de visita. El encuentro tendrá lugar este domingo 30 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo desde 3:00 de la tarde. GOLPERU y Movistar Play serán las señales encargadas de transmitir el cotejo.

Es necesario mencionar que los ‘Carlistas’ vienen de caer 2-0 ante UTC en el Estadio Mansiche de Trujillo. Si bien los de Jorge Pautasso ya no tienen opciones de clasificar a un torneo internacional, buscarán cerrar la temporada con una victoria, por lo que se espera un partido de pronóstico reservado.





