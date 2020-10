Hasta hace tres fechas, en la Liga 1 se hablaba del primer lugar de Universitario con Ángel David Comizzo, pero también de lo que mostraba Roberto Mosquera con Sporting Cristal: el equipo trepaba en la tabla sumando de a tres y, sobre todo, con un juego que entusiasmaba al hincha. Sin embargo, luego los resultados no fueron los esperados: empataron con Mannucci y Municipal, y cayeron con Atlético Grau.

¿Qué ocurrió? Para Roberto Mosquera, pese a ese escenario, el equipo sigue fuerte: “No veo crisis, hemos cumplido con todo lo que corresponde a la historia de Cristal. Hemos madurado una idea de juego que gusta. Y quizá se ha sentido la ausencia de ‘Canchita’ y Távara".

El 'profe’, a su vez, sostuvo que “acá no hemos perdido la confianza, acá hemos pasado las expectativas de todos y lo ven como una pérdida de confianza. Yo creo que no están siendo justos porque primero hay que valorar la lucha de este equipo que estuvo nueve partidos sin perder y que ha estado segundo. Todo eso nadie pensaba antes que comience el torneo”.

No fue lo único que mencionó Roberto Mosquera sobre Sporting Cristal, que por ahora marcha cuarto con 27 puntos. "Once partidos jugados, seis partidos ganados, cuatro empatados, uno solo perdido. Goles a favor, 26. Tarjetas amarillas, 23. Una sola roja en un equipo con promedio de edad de 23 años. O sea, creo que con eso respondemos. Nadie podía haber apostado que íbamos a estar en el segundo lugar del torneo. Estos números no hablan de crisis”, expresó.

Mosquera también se dio tiempo para destacar algunas individualidades: “Se me encargó madurar a un equipo. Távara es figura; se afianzó Chávez; Loyola está cerca de llegar a su mejor momento; Herrera se parece al del 2018; y Calcaterra ha vuelto a ser el hombre influyente de defensa y ataque. Cazulo, por su parte, le agregó a su dinámica gol. Corozo era muy bajo cuando llegamos y hoy es uno de los goleadores".

Respecto al duelo que sostendrán con Universitario (este jueves 2 pm. en el estadio Nacional), le consultaron si había algún interés de no coincidir con los cremas en el grupo de la fase 2. Ante ello, esto mencionó el guía bajopontino: “Lo peor que te puede pasar en la fase 2 es tratar de evitar algo. Es cuando me dicen qué le pareció el fixture. El fixture es para los equipos que están bien ensamblados, después te puede tocar el último del año pasado y si no está bien tu equipo te puede ganar el primer partido. No estoy pensando en que me favorezca algo. En el lugar que estemos creo que tenemos la misma responsabilidad”.

TE PUEDE INTERESAR