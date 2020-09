Desde que se reinició el fútbol en nuestro país, Sporting Cristal, con Roberto Mosquera a la cabeza del equipo, ha logrado ir en ascenso y actualmente ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura, solo después de Universitario de Deportes, equipo que le lleva 7 puntos de ventaja.

En conversación con GOLPERU, el técnico celeste se refirió al desempeño del equipo en los últimos partidos, donde pudieron reponerse de un marcador en contra.

“Me gustó el partido, intenso de ambos lados. Es repetitivo que sacamos lo mejor de nosotros con el marcador adverso. Demostramos que estamos bien físicamente y de la capacidad de concentración. Estamos convencidos que jugando al fútbol, por más que un equipo esté metido atrás, las posibilidades de gol son mejores”, sostuvo.

Las cosas van bien para el equipo de La Florida, sin embargo, el estratega prefiere tomar las cosas con calma, sabiendo que el objetivo aún no está cumplido y aún hay 7 puntos que los separan del líder de la tabla de posiciones.

Hace unos días, en conferencia de prensa, el técnico del equipo bajopontino, Roberto Mosquera, se refirió al buen momento que atraviesan sus dirigidos y atribuyó los resultados positivos al arduo trabajo durante los entrenamientos.

“Esto no me parece una racha, porque la racha yo la asocio a una suerte y esto es un trabajo sostenido que ha costado mucho esfuerzo, compromiso, dedicación, profesionalismo y disciplina y los que no pudieron seguir con esta disciplina ya saben todo lo que pasó. Pero creo que nos falta todavía”, sostuvo.

