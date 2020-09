Raziel García fue una de las novedades en la lista que la Selección Peruana dio con miras a los duelos clasificatorios que disputará ante Paraguay (en Asunción) y Brasil (en Lima) en la jornada doble que marcará el debut de la escuadra bicolor en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Si bien la noticia del llamado causó una alegría inmensa al mediocampista de la Universidad César Vallejo, no pudo ocultar que existió una mezcla de sentimientos al momento de enterarse, puesto a que los ‘Poetas’ habían dejado escapar puntos claves ante Cantolao en la Liga 1 minutos antes del anuncio del profesor Ricardo Gareca.

Si bien Raziel García ya había sido parte del primer microciclo que la Selección Peruana, quedó sorprendido con la convocatoria, puesto a que no había podido demostrar todas sus capacidades ante el comando técnico del ‘Tigre’ en la Videna.

“Cuando fui no llegué a entrenar en campo por un tema de lesión, pero algo deben haber visto para que me consideren en esta lista. Me sorprendió un poco, pero ahora hay que demostrar las habilidades que uno posee", sostuvo el mediocampista en diálogo con Depor.

Raziel García siente que el fútbol que practica dentro del campo es producto de la influencia que algunos jugadores tuvieron en su formación como futbolista, siendo Ronaldinho el que más lo marcó en ese proceso.

“Yo crecí viendo a Nolberto Solano, Jefferson Farfán -desde sus inicios- y a Ronaldinho, quien fue la persona que me inspiró siempre a divertirme dentro del campo. Ahora, es un privilegio tener contacto con tremendos futbolistas nacionales y que son ídolos de la Selección Peruana”, agregó.

Raziel creció viendo a esta Selección Peruana. (Foto: CONMEBOL)

Si bien Raziel García obtuvo la recompensa a su duro trabajo, él sabe lo duro que puede llegar a ser la carrera de un futbolista, puesto a que recibió muchas críticas cuando le tocó defender a la Selección Peruana en un torneo de menores. A pesar de ello, no toma esta oportunidad de defender al país como una revancha, ya que considera que sus metas han ido cambiando con el tiempo.

“No tiene nada que ver el pasado, uno en el camino va creciendo. Me encuentro más maduro y con metas más grandes. Con eso, estoy seguro que voy a hacerlo mucho mejor. Me encontré con compañeros. Les prometí que pronto iba a estar con ellos, aunque no tan pronto porque pasaron casi tres años”, añadió el deportista del elenco ‘Poeta’.

Lejos de mostrarse despreocupado, el mediocampista de la Selección Peruana analiza a detalle los futuros rivales que tendrá la bicolor. Incluso, sueña con marcarles, aunque es consciente de que primero tendrá que pasar una valla complicada, que será la de ganarse la oportunidad de sumar minutos en el campo.

“Tienen un muy buen nivel. En la Selección de Paraguay el fuerte es el juego aéreo y Brasil, ni qué hablar por los monstruos que tienen, pero es otra situación por esto de la pandemia. Será complicado para ambos, pero estamos preparados para un buen papel. Ojalá haya gol de Raziel ante Paraguay o contra Brasil, pero esperamos primero que nos toque jugar”.

Raziel sabe que Perú no la tendrá fácil en el debut de las Eliminatorias. (AFP)

Raziel García y el sueño de todo futbolista

Razíel García se formó en la Universidad San Martín, club al que llegó cuando tenía 12 años (2006). Tras ello, fue ascendido al primer equipo en 2010, debutando un año después en el Torneo Intermedio del fútbol peruano. Tras ello, pasó a Unión Huaral para luego llegar a César Vallejo, elenco con el que logró ascender y aún se mantiene.

Si bien se siente cómodo en el equipo de Trujillo, espera emigrar pronto al fútbol del viejo continente. Incluso, siente que su juego calzaría perfecto en una de las potencias del fútbol mundial. “A quién no le gustaría jugar en FC Barcelona. Creo que mi juego encajaría ahí porque tienen mucho toque”, declaró.

La Selección Peruana iniciará este lunes los trabajos de entrenamiento con miras al duelo contra Paraguay. Raziel García será una de las caras que veremos en esos trabajos comandados por Ricardo Gareca y espera demostrar todo su potencial, basado en la alegría del juego que aprendió de Ronaldinho e inspirado por su familia, motor incondicional al que le dedica todas sus metas alcanzadas.

“Siempre hay que ser agradecidos con los padres, mis hijos, mi novia que siempre están alentando y la familia en general que está atento a todo lo que sucede. Mi logro es por ellos”, finalizó.

