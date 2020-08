Luego del triunfo por 4-1 sobre Sport Boys, era inevitable saber si algo se podía sostener de esa versión de Sporting Cristal ante un rival como Alianza Lima, en la fecha 8 de la Liga 1. Para Roberto Mosquera, más allá del empate (1-1), el equipo sí logró conectarse en el campo.

“En mi equipo siempre se ve la intensidad, la presión y esa intención constante de mis jugadores por elaborar e ir al arco rival. Esa es la identidad de este Sporting Cristal. Nosotros seguimos una religión, la nuestra es la religión del buen toque”, mencionó el técnico celeste.

No fue lo único. Esto es lo que mencionó Roberto Mosquera sobre el desempeño de su pizarra: “Cuando un equipo tiene muchos jugadores entre ocho y nueve puntos sucede esto, que puedes voltear casi un partido. No lo volteamos porque no estuvimos precisos. Creo que superamos en juego, en oportunidades de gol pero el fútbol se gana con goles. Hay que trabajar sobre eso”.

El estratega celeste también individualizó sus elogios: “El juego de nosotros estaba planificado totalmente. Távara excelente; Calcaterra en uno de los mejores partidos que le vi; lo de Revoredo es importante”.

‘Like’ a ‘Maquinaria'

Más allá de la tranquilidad que tiene Roberto Mosquera por el desempeño de los suyos, se suma que Emanuel Herrera volvió a celebrar: el ‘9′ ya registra tres tantos en la Liga 1 (ya celebró frente a la Universidad César Vallejo y Cusco FC). ¿Qué está pendiente? Ver la gravedad de la lesión de Jhon Marchán (ingresó Kevin Sandoval a los 37′) y preparar al detalle el cotejo con Cantolao. Ojo, el volante Jorge Cazulo estuvo ausente por una lesión en la rodilla derecha.

