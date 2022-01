Sporting Cristal sigue preparándose para la temporada 2022. Roberto Mosquera tiene a su plantel completo para enfrentar los retos que tendrán en la Liga 1 y la Copa Libertadores; sin embargo, muchos se preguntan por qué, si estaba en agenda, no se dio la vuelta de su goleador Emanuel Herrera.

Al respecto, el estratega nacional manifestó a GOLPERU que “Emanuel Herrera habló con el profesor Sebastián Salvatore, incluso era la primera opción, pero luego nos topamos con que lo que él pedía no se ajustaba al presupuesto. Decidimos ir entonces por John Jairo Mosquera”.

No obstante, no fue el único tema que habló, respecto al delantero argentino. El DT confesó que tuvo una llamada del atacante, luego de su salida del club: “Él me dijo que fue un tema familiar, cuando al final no fue así y todos lo sabemos. Me llamó para pedirme disculpas y las acepté, pero le dije que no le podía pagar así a un club que le dio tanto”. En ese sentido, y más allá del tema presupuestal, la situación de ‘Ema’ estaba definida para el técnico.

El análisis del ‘profe’

Por otro lado, y saliendo del tema del atacante argentino, Roberto Mosquera recalcó el trabajo de su plantel, a lo largo de la temporada 2021, y señaló el esfuerzo que hubo durante este tiempo: “Le creamos muchas ocasiones a un club que defendió muy bien y eso tiene mérito. Pudimos pelear el campeonato a pesar de las bajas y vicisitudes que tuvimos a lo largo de la temporada y eso elogio en los míos”.

Un punto que no podría quedar atrás fue sobre el papel que jugó Marcos Riquelme y la opción de llegada de Jon Jairo Mosquera. “No me pareció mala su llegada a Sporting Cristal. Cuando nos fijamos en un jugador extranjero, estamos al pendiente de todos los detalles. John Jairo [Mosquera] llegó porque se acomodaba al presupuesto, es un gran delantero y tiene muchas ganas”, aclaró al respecto sobre el nuevo atacante.

Finalmente, el entrenador rimense dio detalles de cómo será este año y el presente de Percy Liza en el club: “Esta temporada será dura, afrontaremos muchos torneos, así como pasó en el 2021. Percy Liza tuvo una oferta e incluso viajó, aún está viendo esa posibilidad. Incluso se sumó un interés proveniente de Estados Unidos”.





