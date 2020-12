Sporting Cristal cerró el año con el título de la Liga 1 y el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este logro implica estar a la altura de ambas competiciones, especialmente en el ámbito internacional, por lo que se ha empezado a analizar nuevos refuerzos.

En tal sentido, Roberto Mosquera confesó que se está analizando la incorporación de nuevos jugadores, ya que, como también ha pasado con otros clubes, se necesitará contar con dos equipos alternativos, para hacer frente a la seguidilla de cotejos entre el torneo local y la Libertadores.

“Pueden llegar alrededor de 5 jugadores como refuerzos”, sostuvo el técnico rimense para GOLPERU. Sin embargo, también respondió ante la permanencia del defensa Omar Merlo, quien sigue en negociaciones. “En el caso de Merlo, él está hablando aún con la directiva”, aclaró.

En dicha entrevista también se refirió al trabajo que tuvo con el plantel, en especial con algunos jugadores, como Christopher Olivares, a quien lo volvió pieza clave del éxito del club, siendo titular en la recta final del campeonato.

El entrenador le hizo hincapié en el rol que cumplía en el equipo, por lo que era preciso que ‘pise tierra’ para seguir avanzando. “‘Te han hecho un contrato como si hubieses hecho 20 goles. No estás con la ambición que yo necesito porque han detenido tu crecimiento. Te dijeron ya llegaste, pero tú no has llegado a ningún lado’”, reveló el estratega, que renovó contrato hasta el 2022.

El pasado domingo, Sporting Cristal llegó a un total de 20 campeonatos en el fútbol peruano. Los cerveceros se colocaron a tres de Alianza Lima (23) y a seis de Universitario de Deportes (26), que lleva siete años sin coronarse.

