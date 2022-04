“Esto es reversible y comenzamos con Universidad Católica”, aseguró Roberto Mosquera convencido de que su presente con Sporting Cristal es solo un traspié en su carrera y que logrará revertirlo como lo ha hecho en otras oportunidades. Los celestes deberán resurgir de la mitad de la tabla de la Liga 1, y empezar a sumar en el Grupo H de la Copa Libertadores. En el torneo internacional, el ‘profe’ tiene una deuda pendiente como entrenador, pues solo ha logrado superar la fase de grupos en una oportunidad. Y no fue con los rimenses.

Con los rimenses, el ‘profe’ ha participado en dos oportunidades en la Libertadores: 2013 y 2021. En la primera vez fue eliminado y en la segunda clasificó a la Copa Sudamericana como mejor tercero. Esta vez su objetivo será seguir con vida en el máximo torneo de clubes del continente con el equipo de sus amores, aunque el sorteo lo haya colocado con rivales complicados como Flamengo, Talleres y la Universidad Católica de Chile. Equipos a los que nunca se había enfrentado, desde su debut como estratega en el 2008 con Bolognesi.

Eso sí, para ello deberá hacer algunos ajustes en su once titular. ¿Quiénes serán sus elegidos para la visita de hoy frente a Universidad Católica? La vuelta de Yoshimar Yotún será la gran novedad, luego de tres ausencias, tras su participación en las Eliminatorias con la Selección Peruana. El equipo lo completarán: Alejandro Duarte en el arco; en la defensa estarán Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; en la volante, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Yotún; y el ataque, Irven Ávila, Christofer Gonzales y Percy Liza.

Ojo, Mosquera ya advirtió. El presente de Cristal “no es una crisis, no sé porque tanto polvo. Difícil es llegar a un equipo que está último (2020) o llegar en el 2012 y que Cristal este siete años sin campeonar, eso es difícil”.

Los picos de Mosquera

Dirigía a Wilstermann de Bolivia cuando alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017, la primera y última vez en su carrera que llegó a estas instancias como técnico. Roberto Mosquera compartía el Grupo E con Palmeiras, Atlético Tucumán y Peñarol, quedando segundo, detrás de los brasileños con 9 unidades.

El estratega peruano había logrado vencer por goleada a los uruguayos y superar a los argentinos y brasileños de local. Triunfos claves para obtener su clasificación a la siguiente fase del torneo internacional. En octavos de final, Mosquera se enfrentó a Atlético Mineiro. Supo, nuevamente, aprovechar la localía (1-0), que los puso por delante a pesar del empate sin goles en Brasil en la vuelta.

Partido Fecha Fase Wilstermann 6-2 Peñarol 07/03/2017 Fase de Grupos Palmeiras 1-0 Wilstermann 16/03/2017 Fase de Grupos Wilstermann 2-1 A.Tucumán 12/04/2017 Fase de Grupos A.Tucumán 2-1 Wilstermann 26/04/2017 Fase de Grupos Wilstermann 3-2 Palmeiras 04/05/2017 Fase de Grupos Peñarol 2-0 Wilstermann 25/05/2017 Fase de Grupos Wilstermann 1-0 A.Mineiro 06/07/2017 Octavos de final A.Mineiro 0-0 Wilstermann 10/08/2017 Octavos de final Wilstermann 3-0 River Plate 15/09/2017 Cuartos de final River Plate 8-0 Wilstermann 22/09/2017 Cuartos de final

No obstante, en los cuartos de final la goleada (3-0) en Bolivia no bastó. El River Plate de Marcelo Gallardo sentenció a los bolivianos con un 8-0 que quedará en la historia. La confianza del primer partido en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba, situado a 2.558 metros de altitud, fue inconveniente en el estadio Monumental, donde el pánico escénico no les permitió reaccionar.

Los goles de Ignacio Scocco salieron en los minutos 8, 13, 19, 46 y 57 del partido. Un doblete aportó Enzo Pérez en los minutos 35 y 57, y un tanto de Ignacio Fernández en el 52′ marcaron la escandalosa goleada propinada a los bolivianos. Wilstermann no encontraba ningún tipo de reacción y al tiempo de asimilar un golpe recibía otro.

Esta fue la mejor campaña de Roberto Mosquera en la Copa Libertadores, donde a su vez tuvo el peor encuentro en sus 14 años como director técnico.

Hazañas para repetir

Si bien Roberto Mosquera no ha tenido suerte en los torneos internacionales, en los campeonatos locales ha conseguido grandes hazañas. Dos de ellas con Sporting Cristal. La última fue en el 2020. Año que hizo su retorno al club celeste, después de siete años, en una complicada situación, donde los celestes se ubicaban en el fondo de la tabla, al mando de Manuel Barreto.

Mosquera supo cómo revertir el campeonato y al final de una temporada atípica por la pandemia del covid-19, sacó a Sporting Cristal campeón, tras vencer a Universitario de Deportes en la gran final.

Esta situación fue muy similar a la que vivió en el 2012, cuando sacó al equipo celeste campeón tras siete años de sequías en la que fue, probablemente, la mejor campaña de su vida. Sporting Cristal fue líder en la tabla acumulada: obtuvo 58 puntos de 17 victorias, siete empates y apenas seis derrotas. Además, anotó 62 goles a favor, 17 de ellos gracias a Junior Ross. En tanto, Yoshimar Yotún fue elegido el mejor lateral del descentralizado. Y, como era de esperarse, Mosquera fue el mejor técnico del torneo.

Este año, con apenas ocho fechas disputadas, Sporting Cristal aún tiene la oportunidad de revertir su situación. Con 12 unidades, está a cuatro del quinto lugar, Universitario de Deportes. Faltan 9 fechas para que culmine el Apertura y el Clausura por delante. El ‘profe’ ya sabe lo que tiene que hacer.

