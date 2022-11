Para el análisis y para darle la vuelta en el Estadio Nacional. Sporting Cristal perdió 2-0 ante Melgar en duelo válido por la semifinal de ida de la Liga 1, siendo Roberto Mosquera el primero en tratar de explicar las razones de este traspié de los celestes en el estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.

“Yo nunca pensé que Melgar estaba mal. He visto todos los partidos y lo que tenía era una crisis de resultado, no de rendimiento. Ellos han jugado como siempre, somos nosotros los que no hemos estado en una tarde acertada y hay varios motivos”, sostuvo el DT.

Asimismo, Roberto Mosquera enumeró las dificultades que tuvo Sporting Cristal para el armado del equipo, resaltando que un misterioso virus atacó a parte de su plantel principal, a poco del inicio del compromiso del pasado miércoles ante los rojinegros.

“Uno de ellos es médico que no lo damos a luz para barajar este momento, porque en tres años no hemos tenido un rendimiento tan bajo. ‘Calca’ fue afectado por un virus cinco días, una descomposición en el estómago y yo estuve así también una mañana”, agregó en diálogo con GOLPERU.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Melgar?

Los equipos de Roberto Mosquera y Pablo Lavallén se disputan el último cupo hacia la final de la Liga 1. Si bien ambas escuadras se perfilaron como candidatos a quedarse con el segundo certamen del año, una serie de resultados permitió que los íntimos se queden con el trofeo.

Como se recuerda, Cristal se quedó con el primer lugar de la tabla anual y esto le permitió acceder a las semifinales, mientras que en el caso de Melgar se hizo con el título del Apertura; sin embargo, tras quedar en el tercer lugar del acumulado y ser superado por Alianza Lima, disputa esta fase junto al cuadro rimense.

Cabe resaltar que, tras ser líderes, los de Mosquera tuvieron la potestad de elegir la localía en esta llave. Por ello, optaron por disputar la semifinal de vuelta el día domingo 06 de noviembre desde las 3:00 de la tarde (hora peruana) en el Estadio Nacional, de Lima.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR