Se acerca la hora de la verdad para conocer quién será el rival de Alianza Lima en la final. Sporting Cristal y Melgar volverán a verse las caras por la ‘semis’ de la Liga 1. En el cotejo del último miércoles, el equipo de Pablo Lavallén se quedó con el triunfo gracias a un doblete de Luis Iberico, sin embargo, los rimenses aún tienen 90′ para cambiar la historia: la cita por el compromiso de vuelta será este domingo en el Estadio Nacional, desde las 3 pm.

Si bien el ‘Dominó' parte con una ligera ventaja, los rimenses no bajan los brazos, ya que saben que la llave está abierta y cualquier cosa puede pasar en el coloso de José Díaz. Incluso, así lo mencionó Roberto Mosquera: “La llave aún no está cerrada. Somos un equipo que nos hemos levantado de situaciones difíciles. Nosotros estamos acostumbrados a no tener buenos resultados y levantarnos”.

Ahora, desde el ‘rojinegro’ hay mucha mesura a pesar de que ya dieron el primer golpe. Pablo Lavallén indicó que “gracias a Dios, las cosas salieron bien, pero todavía no se ganó nada, quedan 90 minutos en Lima y seguramente van a ser muy complicados. Lo que podemos rescatar es que nosotros nos dimos cuenta de que estamos a la altura y lo demostramos a lo largo de los 95 minutos que se disputaron”.

Otro detalle importante es que Sporting Cristal y Melgar ya saben lo que es verse las caras, esta temporada, en Lima. En aquel entonces, el resultado quedó igualado 2-2 entre celestes y rojinegros, resultado que los locales no querrán repetir, ya que los dejaría fuera de la competencia por el título nacional. A continuación todos los escenarios posibles para saber quién podría acceder a la final.

¿Qué resultados necesitan Sporting Cristal y Melgar para ir a la final?

RESULTADO PASA CRISTAL PASA MELGAR PENALES Si gana Melgar X Si empatan X Si gana Cristal por 1 gol X Si gana Cristal por 2 goles X Si gana Cristal por 3 goles o más X

Sporting Cristal vs. Melgar: ¿cómo se define en caso de empate?

Según las bases del torneo peruano, de existir igualdad en el marcador global final (no hay regla de gol de visitante), el ganador de la llave se definirá en la tanda de penales, sin tener que pasar por tiempos suplementarios.

Sporting Cristal vs. Melgar: el panorama

Sporting Cristal alcanzó su pase a las semifinales de la Liga 1, luego de asegurar el primer lugar de la tabla de posiciones acumulada. En el caso de Melgar, los arequipeños escribieron su nombre entre los tres mejores del año tras ganar el Torneo Apertura.

El encuentro de ida les permitió a los celestes decidir de qué manera se iban a disputar estos encuentros con los rojinegros, por lo que decidieron visitar la UNSA; en primera instancia, el ‘Dominó’ se quedó con el triunfo gracias al doblete de Luis Iberico. Todo se definirá este domingo desde las 3 pm.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.