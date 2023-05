El último domingo, en un inicio, la mirada de todo Sporting Cristal estaba dirigida a la conferencia de prensa que iba a realizar Tiago Nunes, para dar a conocer si iba a continuar con el buzo de DT celeste. Lamentablemente, no fue de lo único que se habló en el Rímac: un grupo de barristas ingresó a la práctica del primer equipo, en el Estadio Nacional, para reclamarle al plantel por los malos resultados obtenidos en las últimas semanas. Se vivió un momento tenso, hubo amenazas y agresiones verbales a más de un futbolista.

Frente a este complicado panorama, la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP) elevó su voz de protesta, exigiendo que los principales responsables sean sancionados y que se refuercen las medidas de seguridad para que en un futuro no se tenga que lamentar una situación más grave de la ocurrida en el coloso de José Díaz.

“Los eventos sucedidos en el entrenamiento del club Sporting Cristal son inadmisibles. La seguridad de los trabajadores depende de los empleadores, por eso necesitamos que todos los clubes cumplan con la obligación de garantizar el bienestar de nuestros agremiados”, inició el comunicado de SAFAP.

La entidad encargada de representar a los jugadores profesionales de Sporting Cristal, y los demás clubes peruanos, agregó que “no podemos permitir que algunos desadaptados amedrenten o agredan a ningún trabajador vinculado al fútbol. No más violencia”.

La postura de Sporting Cristal sobre el tema

Tiago Nunes no fue ajeno al tema que generó tensión en la interna de Sporting Cristal, por lo que dio su postura sobre un hecho que lo asombró y que no pensaba vivir en el conjunto de La Florida, en el que seguirá trabajando para mejorar la imagen con la que el hincha se quedó tras sus recientes presentaciones.

“Lo de hoy fue algo que nos sorprendió. No imaginábamos que algunos podrían a invadir el estadio para protestar. Sabemos que hay mucha gente molesta, que la hinchada no está feliz. Es natural, no pueden estar feliz por el momento de Cristal con seis partidos sin ganar, pero hay formas de protestar y esta no es una en la que yo estoy de acuerdo porque ningún tipo de violencia puede ser aceptable.”, manifestó el DT en conferencia de prensa.





