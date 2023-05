Números en azul y que apuntan a la ‘27′. La llegada de Jorge Fossati a Universitario de Deportes no solo le permitió recuperar a un plantel golpeado por el abrupto arranque de temporada, sino también se vio reflejado en los resultados. El técnico ‘charrúa’ no conoce de derrotas y suma nueve triunfos y dos empates en casi dos meses de gestión. Eso le ha permitido no solo llegar y competir en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, sino también tener altas posibilidades de ganar el Torneo Apertura, en una lucha de poder a poder con Alianza Lima. Lo cierto es que su producción es la mejor de cualquier técnico que asumió a la ‘U’ desde su último título nacional, en 2013. En este especial para Depor Data te contamos quiénes tuvieron buenos inicios, pero no tan buenos como los de Fossati.

El inicio de la historia

El sábado 4 de marzo de 2023 fue presentado oficialmente Jorge Fossati como técnico de Universitario de Deportes . En ese momento, el equipo crema se ubicaba en el puesto 14 del Apertura, con apenas un triunfo y tres derrotas consecutivas. Eso aceleró la salida del técnico argentino Carlos Compagnucci, quien se había encargado de diseñar el plantel para esta temporada, mucho mejor al que tuvo cuando asumió el mando a mediados de 2022.

Las primeras palabras de Fossati fueron claras: “Entre todos queremos sacar el proyecto de Universitario adelante. En todos los años que tengo de experiencia, no he visto que en el fútbol alguien gane solo. Yo creo que cuando esas cuatro patas (los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva y la hinchada), están fuertes, la mesa va a resistir cualquier inconveniente que tenga el fútbol. Nosotros estamos acá porque Universitario es un grande de verdad. Nos gustan los desafíos de los grandes”, dijo el ‘charrúa’.

Su debut fue en un partido de ‘alto riesgo’. Cienciano visitaba el Monumental y, en partido único, se definía quién se metía en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Era un punto de quiebre a favor o en contra y Fossati lo superó con convicción. La ‘U’ ganó 2-0 y ahí su plantel empezó a creer en una nueva historia.

El mejor arranque de un técnico en los últimos tiempos

Dicen que un partido no hace un campeonato, pero una campaña te puede dictar si estás para grandes cosas o no. Lo que viene haciendo Universitario, con Jorge Fossati al mando, hace pensar que peleará el título nacional. Por lo pronto viene compitiendo en Copa Sudamericana y peleando fecha a fecha con Alianza Lima por llevarse en Torneo Apertura.

Tras once partidos al frente hay dos conclusiones favorables. La ‘U’ lidera su grupo de ‘Suda’ y también el torneo local, aunque con la precisión de que el equipo blanquiazul tiene dos partidos menos: “Yo dije siempre que nuestro objetivo es ganar el partido que viene y la tabla en sí muestra una realidad, pero no toda al tener diferente cantidad de partidos jugados, no es una tabla que te diga toda la verdad”.

¿Por qué este arranque invita a soñar a los hinchas cremas a ganar el título nacional tras nueve años de sequía? ¿Los números de Jorge Fossati son mejores que todos los técnicos que pasaron tras el último título nacional, en 2013? La respuesta es clara y contundente: no hay técnico que tenga los números de Fossati, desde que asumió el mando crema, desde ese entonces. Entonces cómo no creer que la ‘U’ puede ser candidato. El campeonato más importante se gana a fin de año, pero si sigue la tendencia, está claro que los cremas estarán en la pelea con el DT ‘charrúa’ al frente.

TÉCNICO AÑO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS PUNTOS PRODUCCIÓN JORGE FOSSATI 2023 11 9 2 0 29 88%

Universitario de Deportes viene de golear 3-0 a Sport Boys en el Monumental. Video: GolPeru.

¿Cómo les fue a los otros técnicos?

Cuando uno se hace esta interrogante, piensa inmediatamente en lo que pudieron hacer técnicos como Ángel Comizzo, Roberto Chale o hasta el mismo Gregorio Pérez, quien es muy querido por el hincha de Universitario. Partimos, como mencionamos líneas arriba, que muchos tuvieron buenos arranques, pero ninguno como Jorge Fossati.

ÁNGEL COMIZZO

Resistido por la mayoría de hinchas de la ‘U’, pero sus números fríos fueron más que aceptables. Sumado a que fue el último técnico en sacar al equipo crema campeón nacional (2013) y llevarlo a una final nacional (2020) . Lo curioso es que el año que alcanzó la estrella 26 para Universitario, su arranque fue muy irregular. A tal punto que perdió tanto el clásico frente a Alianza Lima (1-0) como ante Sporting Cristal (4-0). En su momento se pensó en su salida, pero fue respaldado por la administración de aquel entonces y al final dio la vuelta olímpica.

Luego regresó en 2018 para reemplazar al chileno Nicolás Córdova y metió a la ‘U’ en la pelea por el Clausura junto a Alianza Lima y Sporting Cristal. En algún momento estuvo en la cima, pero no pudo sostener y se tuvo que conformar con una clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores. En 2019 reemplazó a Gregorio Pérez, quien no pudo continuar por la pandemia que azotó el mundo, y su arranque fue espectacular. Eso lo llevó a ganar la Fase 1 y pelear al final el título nacional, que finalmente sería para Cristal.

TÉCNICO AÑO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS PUNTOS PRODUCCIÓN ÁNGEL COMIZZO 2020 11 8 3 0 27 82% ÁNGEL COMIZZO 2019 11 6 3 2 21 64% ÁNGEL COMIZZO 2013 11 5 2 4 17 52%

Ángel Comizzo tuvo tres etapas en Universitario.

ROBERTO CHALE

El ‘Niño Terrible’ fue campeón nacional con la ‘U’ en 1999 y 2000, que consumó el último tricampeonato nacional de un equipo peruano. En 2015 llegó para reemplazar al colombiano Luis Fernando Suárez, que llegó con el precedente de haber sido mundialista con Ecuador (2006) y Honduras (2014). La ‘U’ andaba de mitad de tabla para abajo, pero desde la llegada de Roberto Chale escaló posiciones y así alcanzó un cupo para la Copa Sudamericana.

TÉCNICO AÑO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS PUNTOS PRODUCCIÓN ROBERTO CHALE 2015 11 6 2 3 20 61%

El último logro de Roberto Chale en la 'U' fue ganar el Apertura 2016. (USI)

GREGORIO PÉREZ

El popular ‘Goyo’ llegó a inicios de 2019 para reemplazar a Ángel Comizzo, quien no renovó con los cremas. Superó una fase de Libertadores, pero no pudo llegar a grupos tras quedar eliminado frente a Cerro Porteño. Sin embargo, a nivel local fue de menos a más, ganando en plazas importantes y pelear los primeros lugares. El juego que lo catapultó fue el clásico que venció a Alianza Lima 2-0 , que terminó con la salida de su compatriota Pablo Bengoechea del equipo blanquiazul. Curiosamente también fue el último juego para Gregorio Pérez. La expansión del COVID-19 paralizó el fútbol a nivel mundial. El técnico, con una edad importante, se consideraba como persona de alto riesgo, así que se decidió resolver el contrato.

En 2021 retornó en la recta final de campeonato, obteniendo números sobresalientes. De estar fuera de los torneos internacionales, lo metió en la Fase 2 de Copa Libertadores, tras una racha importante de triunfos. Todo estaba listo para que arranque la temporada 2022, pero un problema de salud hizo que nuevamente abandone el club. Pese a que no logró títulos, el hincha crema le reconoce lo que hizo en sus dos etapas.

TÉCNICO AÑO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS PUNTOS PRODUCCIÓN GREGORIO PÉREZ 2021 8 7 0 1 21 86% GREGORIO PÉREZ 2020 10 5 3 2 18 60%

Siempre quedará la duda de qué hubiera pasado si Gregorio Pérez hubiera completado una temporada con la ‘U’. Video: GolPeru.

PEDRO TROGLIO

Tras la debacle que significó la eliminación ante Capiatá de Paraguay, en 2017, la ‘U’ decidió resolver el contrato de Roberto Chale. En su lugar llegaría un técnico de renombre como Pedro Troglio. El argentino tuvo el debut soñado: triunfo y goleada ante Alianza Lima en el Estadio Monumental . Esta carta de presentación le permitió trabajar con tranquilidad y sumar una buena racha. Ese año no ganó ningún torneo corto y clasificó a la Libertadores.

TÉCNICO AÑO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS PUNTOS PRODUCCIÓN PEDRO TROGLIO 2017 11 5 4 2 19 58%

Pedro Troglio dirigió entre 2017 y 2018 a Universitario. (Foto: Prensa \'U\')

Todos los técnicos oficiales que pasaron por la ‘U’ entre 2013 y 2023

TÉCNICO PAÍS AÑO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS PUNTOS PRODUCCIÓN ÁNGEL COMIZZO ARGENTINA 2013 11 5 2 4 17 52% JOSÉ DEL SOLAR PERÚ 2014 11 4 4 3 16 48% OSCAR IBÁÑEZ ARGENTINA 2014 11 5 2 4 17 52% LUIS F. SUÁREZ COLOMBIA 2015 11 2 3 6 9 27% ROBERTO CHALE PERÚ 2015 11 6 2 3 20 61% PEDRO TROGLIO ARGENTINA 2017 11 5 4 2 19 58% NICOLÁS CÓRDOVA CHILE 2018 11 5 1 5 16 48% ÁNGEL COMIZZO ARGENTINA 2019 11 6 3 2 21 64% GREGORIO PÉREZ* URUGUAY 2020 10 5 3 2 18 60% ÁNGEL COMIZZO ARGENTINA 2020 11 8 3 0 27 82% GREGORIO PÉREZ* URUGUAY 2021 8 7 0 1 21 87% ÁLVARO GUTIÉRREZ URUGUAY 2022 11 4 1 6 13 39% CARLOS COMPAGNUCCI ARGENTINA 2022 11 5 2 4 17 52% JORGE FOSSATI URUGUAY 2023 11 9 2 0 29 88%