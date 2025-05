En medio de las críticas que hay por el bajo rendimiento del equipo y los malos resultados en Copa Libertadores y el Torneo Apertura, en Sporting Cristal ven opciones en el mercado de pases para reforzarse y potenciar el nivel. Uno de ellos es el de Sergio Peña, quien recientemente ha sido vinculado al club y suena como una opción para anclar en tienda rimense.

La posibilidad de Sergio Peña a Sporting Cristal no es lejana. Es un futbolista con buen juego, experiencia y jerarquía, cualidades que le han abierto paso en la Selección Peruana. Pero eso no es todo, para Diego Rebagliati, comentarista y exdirigiente celeste, la agencia que lo representa (AGREF) podría jugar un rol importante en la mediación para llegar a La Florida.

“AGREF tiene un reto bien importante por delante, que es demostrarle a la hinchada que está en condiciones de jugárselas por jugadores que ellos tienen influencia. Miguel Araujo y Sergio Peña son dos jugadores que le podrían venir muy bien a Cristal y que serían un golpe de autoridad porque son dos jugadores más identificados con Alianza Lima”, expresó el panelista de ‘Al Ángulo’.

Para nadie es un secreto que AGREF está ligada a Innova Sports, la cual tiene al presidente de Sporting Cristal como titular de la empresa. “Sería un golpe de autoridad en el sentido de decir que nos la estamos jugando por nuestro negocio Cristal, pero vamos a ver”, agregó Rebagliati al respecto.

Actualmente, Sergio Peña no ha tenido la continuidad que todo futbolista desea en su equipo. En lo que va de la temporada, registra apenas cinco partidos con PAOK Salónica y no tiene goles ni asistencias. Por ese motivo, no ve con malos ojos buscar un equipo en el que pueda gozar de ritmo competitivo.

Para Cristal significaría un punto de quiebre a favor, ya que no se ha reforzado de manera adecuada para afrontar la temporada 2025. Como consecuencia de eso, el equipo quedó casi eliminado de la Copa Libertadores y está en el octavo lugar del Torneo Apertura. Además, no tiene muchas variantes para abastecer al comando técnico.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 1-0 a manos de Cerro Porteño por la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 17 de mayo desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

Luego de perder por 1-0 a manos de Cerro Porteño por la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 17 de mayo desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

