Tiago Nunes es consciente de que, al jugar en dos torneos en simultáneo –Liga 1 Betsson y Copa Sudamericana–, tiene que saber administrar el desgaste de su plantel para evitar posibles lesiones. Por eso, a pesar de que mantuvo su esquema habitual ante Carlos A. Mannucci, utilizó algunos suplentes como Leandro Sosa, Irven Ávila, Rafael Lutiger, Washington Corozo y Alejandro Duarte. Por ello, luego de la victoria sobre los trujillanos, el director de Sporting Cristal explicó sus decisiones para este encuentro.

Para el brasileño, los hinchas a veces no comprenden la dificultad que supone armar un equipo titular o preparar un partido luego de tanto desgaste. A pesar de ello, reconoció que en la interna del cuadro rimense hay un buen ambiente y eso facilita su trabajo cada fin de semana.

“Siempre es complicado para cualquier entrenador porque muchas veces la gente no entiende que el entrenador elige a once para iniciar un partido. No dice ‘sí’ para once, está diciendo ‘no’ para veinte. Ahí está la complejidad de manejar un grupo de tantas personas con deseos personales”, sostuvo en conferencia de prensa.

Nunes agregó: “La parte buena que tenemos en Cristal es que hay un ambiente muy bueno, buenas personas, que entienden sus momentos y respetan a sus compañeros. Creo que no va a ser difícil elegir un jugador u otro porque hay respeto mutuo y esa es la parte buena”.

Una de las llamativas ausencias fue la de Jhilmar Lora, quien ni siquiera estuvo en el banquillo de suplentes. Al respecto, Tiago Nunes explicó que se debió a una molestia en la pierna derecha que lo viene incomodando desde hace semanas. Eso sí, espera que con este descanso el lateral derecho pueda ser de la partida ante Emelec, en Guayaquil.

“Está en un proceso de recuperación porque sintió un dolor en su pierna derecha. Ya hace más de dos semanas que tiene esta molestia y pensando en el partido ante Emelec hemos decidido que no juegue el partido de hoy (ayer) para que pueda estar disponible el miércoles y creo que va a estar”, puntualizó al respecto.





¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última victoria sobre Carlos A. Mannucci (3-2) por la fecha 4 del Torneo Clausura 2023, Sporting Cristal volverá a jugar la próxima semana cuando le toque visitar a Emelec por la vuelta de los play-offs para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este compromiso está programado para este miércoles 19 de julio desde las 7:00 p.m. y se disputará en el estadio George Capwell, ubicado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

Tras haber perdido por 0-1 en la ida, los dirigidos por Tiago Nunes tiene la obligación de ganar por más de un gol de diferencia si quieren darle un giro a la historia y seguir en carrera en la ‘Suda’. Si consiguen igualar la llave, todo se definirá desde la tanda de penales automáticamente, sin pasar por los tiempos extras. El panorama no es sencillo, pero en la entidad ‘celeste’ son optimistas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.