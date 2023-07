‘Los Titulares de Puchungo’, a través de Depor, localizó al hijo del ‘Macho’ Gómez y lo convenció para juntos repasar su vida deportiva. Eso sí, costó convencerlo, pues no es de hablar mucho con la prensa; pero esta vez hizo una excepción por tratarse de un amigo que le dejó el mundo del fútbol. Con 42 años, el exjugador rosado reveló episodios futbolísticos poco conocidos como su trampolín truncado al Real Madrid y lo sucedido la noche del escándalo en el hotel Golf Los Incas con el ‘equipo de todos’, que involucró a Claudio Pizarro.

¿Qué es de la vida de Mario ‘Machito’ Gómez?

Actualmente, con 42 años, trabajo en la Municipalidad del Callao en el área de las Academias Deportivas. Además, estoy en la Copa Leyendas, exjugadores, con quienes compartí campo de juego. Lo lamentable es que no puedo jugar, ya que me operé la rodillas y sigo en rehabilitación. Estuve un año y dos meses sin entrenar con Universitario para jugar dicho campeonato de exjugadores. También estuve trabajando en la Región Callao, en el área de supervisión de talleres deportivos.

Sin duda, el Callao es cuna de peloteros de barrio...

Sin duda. Mira a ‘Puchungo’, ‘Kukín’, el ‘Conejo’, hay muchos, también en la selección. ¿Qué nos hace distintos? Pues el ‘chalaco’ jugó en pistas, calles, barrio, siempre con la palomillada. Jugué hasta sin zapatos, era la mejor época, la del barrio.

El apodo de ‘Machito’ fue por tu papá, el ‘Macho’ Gómez...

Sí. Fue Freddy Ternero, quien en la Sub 15 de Perú, cuando hacía la práctica con la selección adulta, me preguntó si era hijo de ‘Macho’ Gómez. Él me la puso. Ternero era buen entrenador, buena persona. Recuerdo que yo estaba en la selección juvenil y jugaba en la Videna contra la mayor del ‘Chorri’ Palacios, Maestri, Solano y hasta Reynoso, quien estaba en su último tramo como futbolista.

¿Es verdad que casi dejas el fútbol a los quince años?

Sí, te cuento. Fue cuando no salí promocionado a la Sub 15 de Perú con el profesor Bolaños. Entonces, decidí dejar el fútbol, me puse a trabajar en mi barrio, pero después hubo una llamada de Alfredo Gonzales al teléfono fijo de casa, y me dijo que debía presentarme al día siguiente en el estadio ‘Lolo’ Fernández.

¿Quién te recibió?

El ‘Puma’ Carranza y ‘Cuto’ Guadalupe. Yo fui promovido por Oswaldo Piazza a los dieciséis años junto al ‘Pompo’ Cordero, Matellini, ‘Polvorita’ Carrión. Cumplí el sueño de jugar en la ‘U’ gracias a Alfredo Gonzales.

¿Quién te hizo marcador?

Juan Carlos Oblitas en la selección mayor. Jugaba en la Sub 20, en Mar de Plata, y me dijo que juegue de marcador, ya que en el fútbol peruano no había muchos laterales. Después, el ‘Ciego’ me llamó nuevamente para la selección mayor como marcador.

¿Siempre jugaste como lateral izquierdo?

No, Piazza me hizo debutar como enganche, una posición inesperada. Recuerdo que habían debutado todos mis compañeros promovidos como el ‘Pompo’ Cordero, ‘Polvorita’ Carrión, ‘Coco’ Araujo, entre otros, pero faltaba él. Hasta que, el profesor me comentó en la charla sobre mi debut, me dio consejos, también el ‘Puma’ Carranza, pero me dijo que lo haría de enganche, de diez.

¿A quién reemplazaste?

A Paolo Maldonado. Estaba suspendido.

¿En qué otra posición dentro de la cancha jugaste?

Te cuento que empecé en las menores de la ‘U’ como atacante. Era goleador. Llegué a ‘Garra Crema’ jugando como delantero al mando del técnico Percy Vílchez, quien me ayudó mucho en el fútbol. Me consiguió una beca, regalaba uniformes. Después jugué como volante, de enganche, me puso el mismo profesor Vílchez, en la categoría 81. En la Sub 15 también era ‘10′.

¿Cómo era la personalidad de Alfredo Gonzales con los jugadores?

Para mí, fue el mejor presidente a nivel de clubes que tuve en el fútbol. Podrán decir muchas cosas de él, pero dejó Campo Mar, el Monumental. Además, nos pagaba, peleaba por la institución, había peso dirigencial. Era muy aguerrido, peleaba por el club.

Viviste en el ‘Lolo’ Fernández. ¿Penaban?

Sí, cuando fuimos promovidos por Piazza, nos hizo dormir, desayunar, almorzar y cenar en el ‘Lolo’ Fernández. Nos quería ver y cuidar de cerca. Debajo de la tribuna del ‘Lolo’ Fernández, por la sala de trofeos, penaban mucho.

¿Con quiénes compartías cuarto?

En las concentraciones con ‘Cuto’, la ‘Foca’ y ‘Pachito’ Guzmán. Habían camarotes, pero igualito penaban. Concentraba en el cuarto de los ‘negros’, un mate de risa, todo el día fregaban. Recuerdo que ponían al centro a ‘Pachito’ Guzmán, le ponían varias chapas.

Fueron los años maravillosos en Universitario de Deportes...

El tricampeonato (98, 99 y 2000). Imagínate, debutar en la ‘U’, el equipo más grande del fútbol peruano, fue todo. Pasé cosas muy lindas. Aprendí de un capitán como fue el ‘Puma’ Carranza, un gran líder. Apoyaba mucho a los más jóvenes, nos llevaba a comer, peleaba por nosotros. Además, siempre fue una gran persona. Parecía el papá de todos nosotros. También tuve la suerte de jugar en el Monumental a estadio lleno, situación indescriptible.

¿Quiénes fueron los mejores técnicos que tuviste?

Osvaldo Piazza y Ángel Cappa. Piazza me hizo debutar y dar confianza en el fútbol. Pidió que viva en el ‘Lolo’ Fernández, como lo comenté. Nos daba una confianza bárbara, y Ángel era un gran profesional. Aconsejaba y ensañaba mucho, fueron los mejores.

¿Cómo se jugaban los clásicos?

Con el cuchillo entre los dientes. Me agarraba por posiciones dentro de la cancha con Waldir Sáenz, Darío Muchotrigo, Pepe Soto, ellos eran más grandes. Los clásicos se jugaban con angustia, al límite.

¿Cábalas?

Tenía una muñequera con el nombre de mi hija.

¿Es verdad que pudiste ser ‘blanquiazul’?

Cuando tenía a Guillermo Cuéllar (agente), me dijo que tenía una propuesta de Alianza. Recuerdo que había salido de la ‘U’. Incluso, le hablaron de la barra. Había preocupación y tensión. Es más, una vez de vacaciones me llamaron para jugar en un equipo de La Victoria, el ‘Porvenir grone’. Conocí a las cabezas de ‘Comando sur’, no tuve problemas, pero después quedó en nada la propuesta de jugar en Alianza Lima. Hubo gente que se opuso, pero quedó en eso.

Tuviste oportunidad de jugar en Dinamarca, en Argentina y hasta en España. ¿Por qué no se concretaron?

Con diecisiete años viajé a Dinamarca, solo, hice escala en Alemania. Alfredo Gonzales me consiguió todo para jugar por allá, pero nunca llegó el empresario y me regresé al Perú.

¿Qué le dijiste a Alfredo Gonzales?

Se molestó, me mandó a entrenar con los juveniles, pero el empresario recién llegó cuando ya había regresado a Lima. También tuve la propuesta de Independiente de Argentina, pero por mi cabeza loca me regresé. Baroni me llevó a Argentina. También me quisieron en Francia. Me ofrecían un millón y medio de dólares, pero era junto al ‘Pompo’ Cordero.

¿Qué pasó?

Alfredo Gonzales pidió más dinero y se cayó la propuesta.

¿Y en Xeréz de España?

Ángel Cappa me recomendó al Xeréz de España. Había todo un plan futbolístico conmigo. Tenía que adaptarme al sistema de juego del técnico alemán Bernd Schuster, quien después iba a tomar las riendas del Real Madrid. La idea era que me llevaría tras hacer buena campaña.

¿Por qué la prensa y la gente culpó a Claudio Pizarro por el escándalo de la selección en el ‘Golf los Incas’?

Yo concentré con Claudio aquella noche del escándalo del Golf. Fue mi compañero de cuarto en la selección. No hizo nada de lo que pasó ahí. Mancharon la imagen de Pizarro, le hicieron daño. Claudio nunca salió de su cuarto, se quedó comprando caballos desde su laptop.

Hasta la relación Pizarro y ‘Chemo’ del Solar se rompió...

Tenían buena amistad, pero ‘Chemo’ no tiene malicia. Eso sí, Pizarro no hizo nada de lo que se habló. Se fueron de boca muchos y nunca hubo castigo para ellos. Lo ensuciaron. Además, Claudio no era el papá de todos nosotros. Ojalá, en su momento, Pizarro sea presidente de la Federación Peruana de Fútbol, es una persona preparada.

¿Claudio Pizarro o Paolo Guerrero?

Paolo es un gran delantero, tiene vigencia, pero yo prefiero mil veces más a Claudio Pizarro.

Diferencias y amistad con Carlos Flores. ¿Cómo limaste asperezas con ‘Kukín’?

‘Caramelo’ Zegarra nos juntó, y nosotros dejamos nuestros egos de lado. Compartimos plantel en Universitario, y casi jugamos juntos en Sport Boys. Después hasta pasamos una Navidad juntos.

¿Cuál es la crítica que te haces por tus malas decisiones en el fútbol y la vida privada?

Yo reconozco que tuve mala cabeza, pero también que habían amigos que se corrieron cuando tenía problemas. Entendí que cuando estás sin club, los únicos que te respaldan son los familiares.

