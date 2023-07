Sporting Cristal venció por 3-0 a Unión Comercio y obtuvo su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2023. Sin embargo, no todo es felicidad en el Rímac: Yoshimar Yotún fue expulsado en el partido y no jugará la próxima fecha ante Alianza Lima, que también ganó en las dos primeras jornadas. Alejandro Hohberg, quien anotó el primer tanto este domingo, se pronunció sobre la ausencia del capitán ‘celeste’ ante los ‘blanquiazules’.

“La verdad que nos fastidia un poco porque obviamente que es un jugador importantísimo para nosotros”, comentó el atacante al respecto. Y es que ‘Yoshi’ ha jugado casi todos los partidos de la temporada y es pieza fundamental en el once cervecero. Ahora el entrenador Tiago Nunes deberá trabajar en una alineación sin su estrella principal.

“Me parece que es una jugada donde hay que tener un poco de interpretación. Él gira y obviamente no puede girar con los brazos muertos, entonces sí lo golpea. El árbitro manifestó que no había ninguna intención, pero después cambió su postura y desvirtuó un poco el partido porque se estaba jugando bien”, añadió el exjugador de Universitario.

Sobre los próximos partidos de Sporting Cristal (ante Alianza Lima y Emelec), Hohberg destacó: “Lo que nos queda de este semestre es lindo, durísimo, y nos estamos preparando de buena manera. Tratamos de ir partido a partido. Estamos mejorando y vamos por buen camino”.





¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de esta victoria por 3-0 sobre Unión Comercio, Sporting Cristal volverá a jugar la próxima semana cuando les toque visitar a Alianza Lima por la tercera jornada del Torneo Clausura 2023. Este compromiso está programado para el sábado 8 de julio desde las 7:00 p.m. y se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria.

Este será uno de los duelos más esperados de la fecha, pues se verán cara a cara dos de los candidatos a llevarse el título nacional a fin de año. Recordemos que, debido a los conflictos por los derechos de transmisión de la Liga 1 Betsson, el partido entre ambos juntos no se jugó en el campo por el Torneo Apertura y los ‘celestes’ terminaron ganando por ‘walkover’ con un marcador de 3-0.





