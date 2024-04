Cuando Tiago Nunes (44 años) decidió no renovar su contrato con Sporting Cristal para la temporada 2024, siendo reemplazado por su compatriota Enderson Moreira, se reveló que razones familiares lo impulsaron a regresar a su país antes de incorporarse al Botafogo. Cinco meses después de su salida del Rímac, el entrenador brasileño, que posteriormente dejó el ‘Fogao’, ahora dirige a la Universidad Católica de Chile. Recientemente, durante una entrevista, explicó detalladamente los motivos de su partida del conjunto peruano.

El 19 de noviembre de 2022, tras su etapa en el Ceará SC del Brasileirão, Tiago Nunes fue presentado como el nuevo timonel de Cristal. Aunque no logró ganarla Liga 1, el DT es recordado por su actuación en la Copa Libertadores y por llevar a los ‘Celestes’ hasta el play off de la Copa Sudamericana, donde fueron eliminados por Emelec.

Al cierre del año, aunque la dirigencia del Sporting deseaba mantener al técnico, tras varias semanas de negociaciones, el 12 de diciembre se confirmó su partida del club por razones familiares. Esto ocurrió a pesar de que inicialmente se había llegado a un acuerdo para que continuara.

Posteriormente, Nunes, se unió al Botafogo. Sin embargo, su paso no fue destacado y fue destituido a finales de febrero. Un mes más tarde, asumió como el nuevo director técnico de la Universidad Católica de Chile, equipo que busca ascender desde la mitad de la tabla en el torneo local, ocupando actualmente el décimo puesto con 12 puntos.





¿Qué dijo Tiago Nunes sobre su salida de Sporting Cristal?

En diálogo con TNT Sports, Tiago Nunes explicó por qué no renovó su contrato con Sporting Cristal y optó por regresar a su país para dirigir al Botafogo. El técnico confirmó que su decisión estuvo influenciada por motivos personales, pero también mencionó que hubo otros factores determinantes en su salida.

“Yo tuve una buena primera experiencia fuera de mi país que fue en Perú, dirigiendo a Cristal por un año. Tuve la oportunidad de renovar por uno más. Tuve que regresar a Brasil por temas personales, y también por algunas cuestiones que yo veía que a corto plazo yo no conseguiría cambiar ahí, en el fútbol peruano”, comenzó detallando Nunes.

“Tal vez me costaría más tiempo adaptarme. Yo soy un tipo que le gusta trabajar al largo plazo, pero también me gusta ver resultados inmediatos. Soy un poco impaciente en ese sentido. Entonces, cuando veo que no hay la oportunidad de conseguir algo importante dentro de un determinado tiempo, no hay sentido de continuar. Quiero ser parte de algo que tenga sentido, que se pueda lograr un crecimiento del club, pero que también que se puedan alcanzar resultados a nivel nacional e internacional”, concluyó.

¿Cuáles fueron los números de Tiago Nunes en Sporting Cristal?

Desde que llegó a Cristal a comienzos de diciembre del 2022, Nunes buscó implantar su idea de juego con mucha intensidad, presión y dominio en campo contrario. Sin embargo, su equipo pasó por muchos altibajos a pesar de haber respondido con creces en la Copa Libertadores, cumpliendo un gran papel en la fase de grupos en una serie con rivales duros como River Plate, Fluminense y The Strongest.

Los excesivos empates, el descontento de la hinchada y un breve cortocircuito con los referentes del plantel, llevaron al técnico a brasileño a pasar por una pequeña crisis que a la larga terminó influyendo en el desenlace del campeonato, por los puntos dejados en el camino durante el primer semestre del curso. Así, el nacido en Santa María (Brasil) acumuló un total 47 partidos dirigidos –entre Liga 1 Betsson, Copa Libertadores y Copa Sudamericana–, de los cuales ganó 22, empató 18 y perdió 7.

¿Cómo le fue a Tiago Nunes en Botafogo?

En cuanto a números, los resultados que cosechó Tiago Nunes en Botafogo no fueron nada buenos. Desde que debutó el pasado 23 de noviembre ante Fortaleza, por la vigésima novena jornada del Brasileirao, el exdirector técnico de Sporting Cristal acumuló un total de cuatro triunfos, siete empates y cuatro derrotas, contabilizando todos los torneos en los que dirigió. Asimismo, desde Brasil informan que la relación con sus jugadores no era de las mejores, algo que también vivió en sus primeros meses en el cuadro rimense.

Tiago Nunes dirigió a Sporting Cristal en 2023.





