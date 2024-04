Desde que Juan Pablo Goicochea recibió el galardón como el máximo goleador de la Copa Milo Mitad del Mundo 2022, un torneo organizado en Ecuador por el club Independiente del Valle, se generaron grandes expectativas en torno a él como futuro delantero de la Selección Peruana. Por ese entonces, pese a no cumplir todavía con la mayoría de edad ni haber debutado en el primer equipo de Alianza Lima, el talento y la proyección de Goicochea lo señalaban como una promesa en ascenso. Aquella vitrina, sus primeros minutos con los blanquiazules y sus otras actuaciones a nivel juvenil lo llevaron a ser fichado por Platense de Argentina. No obstante, a poco más de dos meses de su llegada al ‘Calamar’, no ha podido estrenarse en el plantel profesional.

El delantero de 19 años solo ha sido convocado en dos partidos por la Copa de La Liga Profesional de Argentina; frente a San Lorenzo de local por la fecha 10 y en la siguiente jornada en la visita contra Newell’s. En ambos encuentros, ‘Goico’ permaneció en el banco de suplentes a la espera de poder estrenarse en el fútbol internacional. Después, el canterano íntimo no tuvo mayor protagonismo en el primer equipo de Platense. Por esta razón, Depor decidió indagar qué sucede con el futbolista y conocer los motivos de estas ausencias en sus primeros meses por suelo argentino.

¿Por qué Juan Goicochea no debuta en Platense?

Este medio se puso en contacto con Ignacio Zabalza, quien trabaja en el área de prensa de Platense. Él explicó que Goicochea viene alternando semanas de entrenamientos entre el primer equipo y la reserva. Además, reveló que el club tenía previsto que este año sea de adaptación, ya que se trata de su primera experiencia en el exterior.

“El presente de Goicochea es que está entrenando con el primer equipo y alternando con la reserva. Incluso ya debutó en este conjunto hace unos días. Realiza los entrenamientos en ambos. El club lo considera un proyecto a largo plazo. No es un jugador para utilizar en este momento. La idea era que este año pueda adaptarse al fútbol argentino, al roce y al físico con el que se juega acá”, afirmó.

Al ser consultado sobre las posibilidades de estrenarse este año con la camiseta del ‘Calamar’, Zabalza estimó que es muy probable que en el segundo torneo del año pueda darse, aunque también señaló que no hay apuro en el club por darle minutos. Goicochea es una inversión a largo plazo y están seguros de que necesita ponerse a punto para jugar.

“Yo creo que si explota en la segunda mitad del año se puede dar su debut con Platense, pero se sabía desde el inicio que Goicochea es una inversión a futuro, que llegó al club después de destacar en los torneos juveniles de Perú y del extranjero, además de su paso por la selección Sub-20 y Sub-23 de Perú. No sorprende que todavía no haya jugado. Hay otros atacantes que fueron fichados con la intención de ponerse la camiseta y jugar” , explicó Zabalza.

Goicochea, pieza clave en el nuevo proyecto de Platense

Desde su regreso a la máxima categoría en 2021, el club ha establecido una secretaría técnica dedicada exclusivamente al scouting de jugadores fuera del fútbol argentino, en específico en otras regiones de Sudamérica. La llegada de Juan Pablo Goicochea responde al perfil de futbolistas que el ‘Calamar’ busca incorporar, en línea con esta estrategia. El objetivo principal es realizar contrataciones con una perspectiva a mediano y largo plazo, buscando talentos que no necesariamente se integren al primer equipo de inmediato, como ha sido el caso con el exjugador de Alianza Lima.

Anteriormente, Platense también incorporó a los colombianos Kevin Andrade y Jean Carlos Colorado, así como al boliviano Franz Gonzáles, quien contaba con experiencia en la selección absoluta de su país. A excepción de Colorado, tanto Andrade como Gonzáles lograron sumar minutos en el primer equipo. Gonzáles sigue siendo parte de Platense, aunque actualmente está cedido a préstamo al Oriente Petrolero de su país. Por otro lado, los jugadores colombianos ya no forman parte del club. Es importante destacar que todos llegaron al equipo en calidad de cedidos, a diferencia de Goicochea, quien llegó a Argentina como agente libre y firmó contrato por tres años.

Nombre Club de procedencia País Posición Minutos en primera con Platense Kevin Andrade América de Cali Colombia Defensa 710′ Jean Carlos Colorado Cortulúa Colombia Defensa 0′ Franz Gonzáles Real Santa Cruz Bolivia Mediocampista 438′ Juan Pablo Goicochea Alianza Lima Perú Atacante -

En resumen, hasta el momento, las inversiones de Platense en jóvenes talentos extranjeros aún no han dado los resultados esperados. Por esta razón, prefieren no apresurar las cosas con Juan Pablo Goicochea. Son conscientes de que el fútbol argentino tiene sus particularidades, y confían en que cuando esté listo, llegará el momento adecuado para que Goicochea tenga su oportunidad de integrarse al plantel principal y demostrar su valor.

Los números de Goicochea antes de llegar a Argentina

Es evidente que, a sus 19 años, Juan Pablo Goicochea tiene una experiencia limitada en la primera división. Durante su paso por Alianza Lima, solo logró acumular 25 minutos en las temporadas 2022 y 2023. Su debut se produjo el 21 de octubre de 2022 en el partido contra Deportivo Binacional, donde ingresó por Hernán Barcos en el minuto 93. Posteriormente, en esa misma temporada, tuvo la oportunidad de jugar contra Garcilaso (tanto de local como de visitante) y Cantolao.

Después de no llegar a un acuerdo para la extensión de su contrato, Juan Pablo Goicochea quedó libre para esta temporada, lo que es bastante inusual. Incluso disputó el Preolímpico Sub-23 de Venezuela como jugador libre. Posteriormente, se anunció su incorporación a Platense.

